Дзюдо. Мастерс в Иерусалиме — 2022. Что ждать и где смотреть

C 19 по 21 декабря в Иерусалиме пройдет престижный турнир по дзюдо, который соберет ведущих спортсменов. Он станет последним крупным международным соревнованием постолимпийского сезона.

Уже можно подводить итоги года и говорить о том, что спокойным он точно не получился. И это хорошо, ведь обычно следующий после Олимпиады сезон выходит скучным и скупым на интересные события. На этот раз все было по-другому и дзюдо продолжило развиваться во многом благодаря импульсу, который дал ему Токио-2020.

После паузы многие герои Олимпиады вернулись к соревнованиям и показали выоский уровень. Но, пожалуй, главное, что 2022 год открыл много новых имен, который обязательно проявят себя в Париже-2024. В том числе их мы увидели на чемпионате мира в Ташкенте.

Олимпийская квалификация начала летом в Улан-Баторе, и это стало знаковым событием сезона, а завершает список рейтинговых состязаний года Мастерс в Иерусалиме.

На соревнования приглашены 36 лучших спортсменов сезона, лидирующих на данный момент в своих весовых категориях. Полный список приглашенных можно посмотреть здесь. Всего в турнире примут участие 376 дзюдоистов из 58 стран, представляющих 5 континентов. Соревнования пройдет на стадионе Pais Arena Jerusalem, который вмещает 11 тысяч зрителей.

По итогам турнира каждый чемпион получит по 1800 очков в свою зачетную копилку. Такое количество баллов обеспечит некоторое спокойствие на ближайшее время относительно перспектив отобраться в Париж-2024.

Результаты Мастерса в Иерусалиме и трансляции смотрите на официальном сайте турнира.