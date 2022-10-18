Дзюдо. Лаша Бекаури: от тренировок в сельской школе до золотой вершины Олимпиады  

Лаше Бекаури 22 года, а на его счету уже золото чемпионата Европы, бронза чемпионата мира по дзюдо и титул олимпийского чемпиона 2020. Стоит сказать, что в Грузии уже сложилась династия олимпийских чемпионов по дзюдо: Шота Чочишвили выиграл титул в 1972 году, Шота Хабарели – в 1980-м, Давид Хахалеишвили – в 1992-м, Зураб Звиадаури – в 2004-м, Ираклий Цирекидзе – в 2008-м и Лаша Шавдатуашвили – в 2012-м. Некоторые из побед грузинских спортсменов на Играх были одержаны в категории до 90 кг.

В 2021 году олимпийское золото в этой весовой категории вновь вернулось в Грузию, в руках молодого и бесстрашного Лаши Бекаури.

Лаша родился в маленьком селе в Кахетии. В семь лет он впервые вошел в свой первый зал для тренировок – додзе, который находился в местной сельской школе. Зал находился в семи километрах от дома, возможностей добираться на транспорте не было, каждый день в любую погоду ему приходилось идти по семь километров пешком туда и обратно домой. Условия для тренировок были очень скромные: маленький тесный зал, много ребят, нет дополнительного оборудования. Но несмотря на это у Лаши была мечта, к которой он шел, и люди, которые его поддерживали.

Характер Лаши закалялся благодаря первому тренеру Лаши – Кахе Циклаури. Он круглый год усердно занимался воспитанием спортсменов, и в жару, и в холод его ученики тренировались в горах, чтобы совершенствоваться, научиться не сдаваться и преодолевать сложности во имя достижения большой цели.

«Я горжусь тем, что я грузин. Что я родился в горах. Это очень много значит для меня. Мы – горцы, мы – воины», – делился Лаша Бекаури в интервью Olympics после победы на Играх в Токио-2020.

В 15 лет Лашу пригласили в Тбилиси, тренироваться в одном из лучших додзе в Грузии под руководством его нынешнего тренера Лексо Гвиниашвили. Лексо и его команда воспитали множество сильных дзюдоистов. Лашу они заметили во время региональных соревнований и чемпионата Грузии, где он несколько раз становился победителем.

«Я сразу увидел в Лаше бойцовский настрой, стремление к победе в своих поединках. Я видел в нем это, и мне это нравилось, я был уверен, что Лаша добьется отличных результатов», – вспоминал Лексо в интервью Международной федерации дзюдо.

В 2016 году Лаша дебютировал на международной арене. Он уверенно завоевал титул чемпиона мира среди кадетов, затем среди юниоров. В 19 лет вышел на взрослый уровень и выиграл турнир Мастерс в Циндао, после чего Международная федерация дзюдо признала Бекаури «новичком года».

В 2021 году Лаша Бекаури выиграл титул чемпиона Европы, победив в финале своего соотечественника Беку Гвиниашвили. Бекаури предстояли первые в карьере Олимпийские игры. И он неожиданно получил травму плеча. Это был очень сложный период, тренеры готовили Лашу физически и психологически, но в какой-то момент его поездка на Игры в Токио была под вопросом. Лаша не мог поднимать руку, не мог бороться. В конечном итоге тренеры доверились Лаше, его характеру и настрою. И он все же поехал в столицу Японии.

Грузинский дзюдоист первые три поединка на Олимпийских играх выиграл бросками соперников на иппон. В полуфинале Лаша встретился с россиянином Михаилом Игольниковым, одержал победу по вадза-ари. В финале грузин оказался сильнее своего соперника из Германии – Эдуарда Триппеля и сенсационно завоевал золото для себя и своей страны.

Тренеры и родные говорят, что Лаша совершил чудо, пройдя путь от тренировок в тесной комнате в селе Кахетии до олимпийского чемпиона, одного из сильнейших дзюдоистов планеты, прославившего свою малую родину и вдохновляющего своим примером юных дзюдоистов.