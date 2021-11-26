Дзюдо. Командный чемпионат Европы в Уфе: что ждать, где смотреть

27 ноября в Уфе пройдет командный чемпионат Европы по дзюдо. В Россию прилетят почти все главные сборные-герои токийской Олимпиады, впервые в истории разыгравшие медали в смешанных коллективах. Не хватает, разумеется, только японцев, ведь все-таки это чемпионат континента.

Национальная команда выиграла предыдущее Евро — это случилось в 2019 году в рамках минских Европейских игр. Тогда в финале россияне одолели португальцев в непростой схватке — при равном счете итоговую победу принес Муса Могушков, у которого на Олимпиаде в Токио дела не задались.

На этот раз команда тоже выставила мощный состав, претендующий на золото домашних соревнований. Начнем с мужчин. В весовой категории до 73 кг выступят бронзовый призер ЧМ-2019 Денис Ярцев и дважды победитель турниров Большого шлема этого года Махмадбек Махмадбеков.

В весе до 90 кг тоже два сильнейших спортсмена — чемпион трех этапов Мирового тура Хусен Халмурзаев и дважды чемпион России Давид Оганисян. А главной звездой в мужской части сборной станет бронзовый призер Токио-2020 Тамерлан Башаев, партнерство которому по весу свыше 90 кг составит еще один титулованный атлет, чемпион Европы 2021 года Инал Тасоев.

Женщин представят Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (до 57 кг), Алена Прокопенко и Дина Гизатулина (до 70 кг), Анна Гущина и Дарья Владимирова (свыше 70 кг). У девушек регалий поменьше, но это, возможно, и станет главной мотивацией, ведь титулы чемпионок Европы явно никому не помешают.

Соперники максимально серьезные. В Уфе пожаловали представители 16 иностранных сборных — это около 140 атлетов. Среди них есть призеры Олимпиад и чемпионы мира.

Конечно, составы по сравнению с токийскими выглядят весьма скромно. Тедди Ринера вы здесь увидите, а сборную Франции — олимпийских чемпионов — возглавит Джулия Толофуа, победившая на октябрьском Гран-при в Загребе.

В составе немцев можно отметить Паулину Штарке, в активе которой есть медали Европейских игр и Большого шлема. Ясмин Грабовски-Куэлбс из все той же команды Германии — и вовсе олимпийская медалистка, правда, судя по последним результат, не факт, что она находится в лучшей форме. Еще есть Свен Хейле, выигравший первый в истории смешанный Евро, проходивших в Екатеринбурге.

Традиционную опасность для соперников будет представлять Грузия. Они не стали сильно менять состав после победного командного первенства Европы до 23 лет. На медали этот коллектив претендует совершенно точно.

А самым титулованным спортсменом турнира будет представляющий Испанию Николоз Шераздившили, двукратный чемпион мира. В этой же команде есть победительница юниорского ЧМ Аи Цунода.

Да и команды Сербии, Греции и Румынии не дадут легко пройти конкурентам в следующий этап, так что чемпионат в Уфе обещает быть напряженным.

Командный чемпионат Европы по дзюдо 2021 в Уфе пройдет в спорткомплексе имени Римы Баталовой. Утренние схватки стартуют в 9:30 мск, вечерние — в 15:30. Прямые трансляции турнира смотрите на YouTube-канале European Judo.