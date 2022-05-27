Дзюдо. Как Елдос Сметов из Казахстана идет к новой олимпийской мечте

Елдос Сметов — один из самых популярных дзюдоистов в СНГ, звезда казахстанского спорта и человек, который идет за своей третьей олимпийской медалью в Париже-2024. Его путь весьма драматичен, ведь на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро и Токио он не сумел завоевать золото, взяв медали других достоинств. Но его мечта по-прежнему неизменна — победить на Олимпиаде.

Елдос родился 9 сентября 1992 года в казахстанском городе Джамбул. Это достаточно крупный город с населением более 350 тысяч человек. С раннего детства мальчик занимался единоборствами, пробовал себя в борьбе, самбо, боксе и кикбоксинге, но в итоге выбор остановился на дзюдо, куда впервые попал в пять лет.

Сметов быстро попал в систему национальной сборной и успешно выступал за молодежку, брал золото и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2011 годов. В год Олимпиады в Лондоне присоединился к взрослой команде, но отправляться на Игры было еще рано.

Постепенно он добивался высоких результатов на международных соревнованиях. Каждый год — очередной шаг к главному турниру четырехлетия. В 2013-м была бронза на чемпионате Азии в Бангкоке, в 2014-м — золото Азиатских игр в Инчхоне, в 2015-м — победа на чемпионате мира в Астане. О чем еще можно мечтать! В эффектном финале он победил соотечественника Рустама Ибраева. Золото на домашнем ЧМ сделало Елдоса Сметова популярным в стране, да и в мире дзюдо на него стали смотреть с еще большим уважением. Но все же главные турниры ему только предстояли.

В Рио-2016 Елдос провел замечательные поединки, выступая в своей неизменной на тот момент весовой категории до 60 кг. Уверенно прошел турнир, выиграл пять схваток, но уступил в финале в дополнительное время. Какая это была драма для молодого спортсмена, ведь за год до этого он стал сильнейшим в мире и на Олимпиаде рассчитывал только на золото... Сметов стал вторым в истории Казахстана медалистом в дзюдо, первым был Асхат Житкеев в 2008 году.

После Рио у Сметова был достаточно продолжительный период без серьезных успехов на международных соревнованиях. В 2019 году на предолимпийском чемпионате мире в Токио он завоевал бронзу.

На самой Олимпиаде он традиционно входил в число фаворитов, но все же лидером не считался. Награды в этой категории разыгрывались в первый медальный день программы в дзюдо. Сметов прошел тяжелую турнирную дистанцию и в бронзовом поединке справился с представителем Нидерландов Торнике Цякадоеа.

Теперь Елдос начал путь к своей третьей Олимпиаде, а также все-таки сменил категорию, перебравшись в более тяжелый вес до 66 кг. Конечно, ему нужно время, чтобы привыкнуть к новой категории, но уже сейчас он начинает успешно выступать на международных соревнованиях.

Нет сомнений, что Елдос Сметов — самая яркая звезда в истории дзюдо Казахстана, но вероятно, он еще не раз подарит болельщикам высочайшие результаты.