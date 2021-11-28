Дзюдо. Итоги командного чемпионата Европы 2021

Уфа приняла командный чемпионат Европы 2021 по дзюдо, бронзовую медаль которого сумела завоевать сборная России.

В первой же встрече хозяева турнира неожиданно проиграли Турции. Тревожные звонки прозвучали сразу же: в первой схватке Хусен Халмурзаев (до 90 кг) не справился с чемпионом мира Михаэлем Зганком, а Анна Гущина (свыше 70 кг) проиграла Кайре Сайит. Дальше вышел Инал Тасоев, разгромивший соперника и оставивший надежды на позитивный результат. Успех развила Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), а затем сборная вышла вперед благодаря победе Махмадбека Махмадбекова (до 73 кг). Довести дело по общей победы не сумела Дина Гизатулина (до 70 кг), сначала уступившая Минель Акдениз, после чего счет стал 3:3, а после повторно проиграла в решающем раунде.

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов объяснил обидное поражение отсутствием некоторых сильнейших спортсменов в своих весах.

«В нашей команде собрались почти все сильнейшие дзюдоисты, за исключением двух весовых категорий. Михаил Игольников (до 90 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг) пропустили этот турнир по медицинским причинам. А жеребьевка 1/8 финала сложилась так, что именно их нам и не хватило», — передает слова Денисова официальный сайт федерации.

После поражения от турков для сборной оставался лишь один путь — побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы завоевать бронзу. Параллельно болельщики переживали за сборную Турции, которая должна была выходить в полуфинал, чтобы хозяева были допущены до утешительного турнира.

Разозлившись на самих себя за неудачу на старте, спортсмены сборной буквально смели соперников по пути к бронзе. Первыми, кому досталось от россиян, были греки. Победы здесь одержали Тамерлан Башаев, Анастасия Конкина и Денис Ярцев, еще одно очко досталось из-за того, что у греков не оказалось спортсменки в категории до 70 кг.

Следующее сухое поражение команда нанесла австрийцам, на этот раз отличились Давид Оганисян, Алена Прокопенко, Анастасия Конкина и Махмадбек Махмадбеков.

На бронзом пути России встали белорусы, но и они не смогли набрать ни очка. При этом по ходу турнира их команда смотрелась очень уверенно и отметилась победами над Испанией и Израилем.

Сначала Махмадбеков победил Вадима Шоку, затем Алена Прокопенко справилась с Жанной Осипович, а Хусен Халмурзаев оправдался за неудачное турецкое противостояние, одолев Ивана Дубину. Главную неожиданность преподнесла юная Дарья Владимирова, сумевшая победить чемпионку Европы Марину Слуцкую.

«У меня таких титулованных соперниц действительно еще не было. Но поскольку было очевидно, что именно она выйдет за Беларусь, мы с тренерами весь перерыв готовились именно к Слуцкой», — передает слова Владимировой официальный сайт Федерации дзюдо России.

Золото завоевала сборная Грузии, победившая в финале команду Нидерландов. А бронзовыми призерами помимо россиян по иронии судьбы стали турки.