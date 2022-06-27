Дзюдо. Итоги Большого шлема в Улан-Баторе — 2022

В Улан-Баторе состоялись соревнования Большого шлема по дзюдо. В столицу Монголии съехались лучшие дзюдоисты мира, чтобы начать отбор к Парижу-2024.

В весовой категории до 90 кг поразил узбек Давлат Бобонов, в блестящем стиле проведший турнир и завоевавший золото. Здесь же отметим бронзу Дидара Хамзы из Казахстана.

А в весе до 100 кг представитель IJF Матвей Каниковский одолел в финале одного из самых звездных дзюдоистов современности — португальца Хорхе Фонсеку.

В супертяжелом весе сильнее всех был еще один представитель IJF Инал Тасоев. Также отметим золотой успех Мадины Таймазовой в категории до 70 кг, здесь же бронзу завоевала спортсменка из Узбекистана Гульноза Матниязова.

Еще одна великолепная дзюдоистка из Узбекистана Диера Кельдиерова была сильнее всех в категории до 52 кг.

Стоит сказать и о выдающихся результатах хозяев — сборной Монголии. В ней наблюдается смена поколений и уже сейчас можно сказать, что новые дзюдоисты будут представлять серьезную угрозу для соперников на всех международных соревнованиях. В Улан-Баторе Энхриилен Лхагватогоо победила в весе до 57 кг. В категории до 66 кг у мужчин и вовсе случился монгольский финал, а еще один представитель этой страны взял бронзу. Фантастический результат!

Праздник в Улан-Баторе однозначно удался. Обычно за большое число зрителей и яркую поддержку принято хвалить Париж, но последние два БШ в Тбилиси и Улан-Баторе показали, как тепло в этих городах принимают спортсменов и любят дзюдо.

Следующий этап Большого шлема пройдет с 8 по 10 июля в Венгрии, а затем через неделю состоится Гран-при Загреба.