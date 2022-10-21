Дзюдо. Гран-при в Абу-Даби — 2022. Что ждать, где смотреть, расписание

С 21 по 23 октября в Абу-Даби проходит турнир Большого шлема по дзюдо — это первые крупные соревнования после чемпионата мира, который завершился в Ташкенте на прошлой неделе.

В ОАЭ прибыли три типа спортсменов: первые успешно выступили на ЧМ и решили не брать паузу, вторые не достигли целей в Узбекистане и хотят взять реванш, третьи — те, что вовсе не участвовали в мировом чемпионате и истосковались по важным турнирам.

Состав очень разноплановый и мощный — в Абу-Даби прибыли более 400 дзюдоистов из 65 стран.

В легких весах у мужчин некоторые топовые японцы решили пропустить соревнования после триумфа в Ташкенте и дать дорогу остальным. Например, в категории до 66 кг не прибыли ни Абэ, ни Маруяма, встретившиеся в финале Узбекистана. А в весе до 73 кг на золото претендует серебряный призер ЧМ среди юниоров Георгий Терашвили из Грузии.

Категория до 90 кг может подарить схватку за подиум грузина Беки Гвиниашвили и таджика Комроншоха Устопириена.

У супертяжей, как и в Ташкенте, мы не увидим француза Тедди Ринера, который еще выздороваливает, но зато последим за Ремуром Рахимовым из Таджикистана, который вполне может претендовать на медаль и даже победу. На ЧМ в Узбекистане в этой категории мы увидели неожиданные результаты, а в призеры по большей части не вошли те, от кого это больше всего ожидали. Поэтому нидерландец Юр Спийкерс, а также представители Румынии и Германии имеют весомые шансы на успех. И не будем забывать, конечно, об еще одной легенде дзюдо — чех Лукаш Крпалек на чемпионате мира выступил очень неудачно, вылетев в предварительном раунде, и сейчас постарается исправить ошибки, допущенные в Ташкенте. Пожалуй, именно Крпалека можно назвать главной звездой турнира в Абу-Даби, по крайней мере, в его мужской части.

Женские сетки в разных весовых категориях выглядят внушительно. В весе до 48 кг особо отметим серебряного призера ЧМ Катарину Косту из Португалии и занявшую третье место итальянку Ассунту Скутто. В категории до 52 кг медалистов Ташкента нет, здесь среди кандидаток в борьбе за золото скажем о Диере Келдиеровой из Узбекистана. А в весе до 57 кг болельщики ждут возвращения олимпийской чемпионки из Косово Норы Гьяковой, которую мир дзюдо не видел с Токио-2020. Ее противостояние с грузинкой Этери Липартелиани может украсить турнир.

Вернулась нидерландка Ким Поллинг, которая постарается вновь, как раньше, показать высокие результаты в весе до 70 кг. А в двух самых тяжелых весовых категориях особое внимание обратим на француженок, чья сборная в Ташкенте выступила достаточно блекло.

Расписание БШ в Абу-Даби — финалы во все дни начнутся в 16:00 по московскому времени. За трансляциями следите на официальном сайте турнира.