Дзюдо. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте. Расписание, результаты, видео

С 6 по 13 октября в Ташкенте проходит чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Olympics освещает главные события турнира в ежедневном режиме, сообщает расписание, результаты, публикует главные видео, а также рассказывает, где смотреть чемпионат мира — 2022 по дзюдо в Ташкенте.

Что ждать от ЧМ-2022 по дзюдо в Ташкенте.

За трансляциями турнира и онлайн-результатам наблюдайте на официальном сайте IJF и на официальном Youtube-канале.

Расписание и результаты. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте по дзюдо

время — московское

6 октября, четверг

Женщины. До 48 кг. 1. Нацуми Цунода (Япония). 2. Катарина Менц (Германия). 3. Асунта Скутто (Италия). 3. Абиба Абужакынова (Казахстан)

Мужчины. До 60 кг. 1. Наохиса Такато (Япония). 2. Ариунболд Энхтайван (Монголия). 3. Елдос Сметов (Казахстан). 3. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй)

7 октября, пятница

15:00. Финалы. Женщины. До 52 кг. Мужчины. До 66 кг

8 октября, суббота

15:00. Финалы. Женщины. До 57 кг. Мужчины. До 73 кг

9 октября, воскресенье

15:00. Финалы. Женщины. До 63 кг. Мужчины. До 81 кг

10 октября, понедельник

15:00. Финалы. Женщины. До 70 кг. Мужчины. До 90 кг

11 октября, вторник

15:00. Финалы. Женщины. До 78 кг. Мужчины. До 100 кг

12 октября, среда

15:00. Финалы. Женщины. Свыше 78 кг. Мужчины. Свыше 100 кг

13 октября, четверг

15:00. Финал. Командные смешанные соревнования