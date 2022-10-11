Дзюдо. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте. Первое золото Узбекистана, герой — Давлат Бобонов!

С 6 по 13 октября в Ташкенте проходит чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Olympics освещает главные события турнира в ежедневном режиме. На этот раз рассказываем о розыгрыше медалей в весовых категориях до 90 кг у мужчин и до 70 кг у женщин.

Что ждать от ЧМ-2022 по дзюдо в Ташкенте.

За трансляциями турнира и онлайн-результатам наблюдайте на официальном сайте IJF и на официальном Youtube-канале.

Соревнования у мужчин в весе до 90 кг получилось по-настоящему интересными и конкурентными. Кто бы мог подумать, что некоторые потенциальные лидеры уступят еще в первом круге. Впрочем, другие фавориты оправдывали надежды: например, олимпийский чемпион Лаша Бекаури и чемпион Европы Лука Майсурадзе все-таки завоевали по бронзовой медали. Конечно, с такими регалиями они могли рассчитывать на большее и наверняка мечтали встретиться в финале, но в этот вечер в Ташкенте был другой герой.

Первый местный дзюдоист, завоевавший золото на этом чемпионате мира! Встречайте, Давлат Бобонов. Нельзя сказать, что его успех стал большой сенсацией, ведь в мировом рейтинге он первый. Но все же одно дело — разные международные турниры, на которые могут и не съезжаться сильнейшие, и совершенно другое — чемпионат мира.

В финале Бобоев, которого оглушительно встречали фанаты на трибунах, уверенно и тактически грамотно одолел итальянца Кристиана Парлати.

В женщин в весе до 70 кг царили хорватки. Сразу две представительницы этой страны вышли в финал, а чемпионкой стала великолепная Барбара Матич, повторившая свой прошлогодний успех.

Расписание и результаты. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте по дзюдо

время — московское

6 октября, четверг

Женщины. До 48 кг. 1. Нацуми Цунода (Япония). 2. Катарина Менц (Германия). 3. Асунта Скутто (Италия). 3. Абиба Абужакынова (Казахстан)

Мужчины. До 60 кг. 1. Наохиса Такато (Япония). 2. Ариунболд Энхтайван (Монголия). 3. Елдос Сметов (Казахстан). 3. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй)

7 октября, пятница

Женщины. До 52 кг. 1. Ута Абэ (Япония). 2. Челси Джайлс (Великобритания). 3. Дитрия Красники (Косово). 3. Амандин Бушар (Израиль)

Мужчины. До 66 кг. 1. Хифуми Абэ (Япония). 2. Джоширо Маруяма (Япония). 3. Баул Ан (Южная Корея). 4. Денис Виеру (Молдова)

8 октября, суббота

Женщины. До 57 кг. 1. Рафаэла Сильва (Бразилия). 2. Харука Фунакубо (Япония). 3. Джессика Климкаит (Канада). 3. Энхриилен Лхагватогоо (Монголия)

Мужчины. До 73 кг. 1. Цогтбаатар Цен-Очир (Монголия). 2. Соити Хашимото (Япония). 3. Даниэль Карнин (Бразилия) 3. Хидаят Гейдаров (Азербайджан)

9 октября, воскресенье

Женщины. До 63 кг. 1. Мегуми Хорикава (Япония). 2. Катрин Бошемин-Пинар (Канада). 3. Манон Декетер (Франция). 3. Барбара Тимо (Португалия)

Мужчины. До 81 кг. 1. Тато Григалашвили (Грузия). 2. Маттиас Кассе (Бельгия). 3. Таканори Нагасэ (Япония). 3. Шамиль Борчашвили (Австрия)

10 октября, понедельник

Женщины. До 70 кг. 1. Барбара Матич (Хорватия). 2. Лара Цветко (Хорватия). 3. Саки Ниизоэ (Япония) 3. Санне ван Дейк (Нидерланды)

Мужчины. До 90 кг. 1. Давлат Бобонов (Узбекистан). 2. Кристиан Парлати (Италия). 3. Лука Майсурадзе (Грузия). 3. Лаша Бекаури (Грузия)

11 октября, вторник

15:00. Финалы. Женщины. До 78 кг. Мужчины. До 100 кг

12 октября, среда

15:00. Финалы. Женщины. Свыше 78 кг. Мужчины. Свыше 100 кг

13 октября, четверг

15:00. Финал. Командные смешанные соревнования