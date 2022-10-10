Дзюдо. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте. Первое золото Грузии и пятое — Японии

С 6 по 13 октября в Ташкенте проходит чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Olympics освещает главные события турнира в ежедневном режиме. В четвертый день турнира великолепно выступили представители Грузии и Японии, поднявшиеся на вершину пьедестала.

За трансляциями турнира и онлайн-результатам наблюдайте на официальном сайте IJF и на официальном Youtube-канале.

У мужчин в весе до 81 кг первенствовал грузин Тато Григалашвили, в финале одолевший спортсмена, считавшегося явным фаворитом. Бельгиец Маттиас Кассе обычно везде считается претендентом на золото, но вот на главных стартах у него случаются существенные сбои. На Олимпиаде в Токио-2020, например, он стал лишь бронзовым призером, а сейчас уступил в решающем поединке Григалашвили. Юный 22-летний Тато — настоящая звезда, к двукратному европейскому чемпионству и медали ЧМ прошлого года он добавил на данный момент самую большую победу в карьере. Следующие шаги — защита титула в следующем году и, конечно, успех в Париже-2024. Что касается бронзовым наград, они достались в этой категории японцу Таканори Нагасэ и представителю Австрии Шамилю Борчашвили.

У женщин в весе до 63 кг очередное, уже третье из четырех побед среди девушек на этом чемпионате завоевала Япония. На этот раз сильнее всех была Мегуми Хорикава, одолевшее в финале канадку Катрин Бошемин-Пинар. Также медали взяли Манон Декетер из Франции и португалка Барбара Тимо.

Расписание и результаты. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте по дзюдо

время — московское

6 октября, четверг

Женщины. До 48 кг. 1. Нацуми Цунода (Япония). 2. Катарина Менц (Германия). 3. Асунта Скутто (Италия). 3. Абиба Абужакынова (Казахстан)

Мужчины. До 60 кг. 1. Наохиса Такато (Япония). 2. Ариунболд Энхтайван (Монголия). 3. Елдос Сметов (Казахстан). 3. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй)

7 октября, пятница

Женщины. До 52 кг. 1. Ута Абэ (Япония). 2. Челси Джайлс (Великобритания). 3. Дитрия Красники (Косово). 3. Амандин Бушар (Израиль)

Мужчины. До 66 кг. 1. Хифуми Абэ (Япония). 2. Джоширо Маруяма (Япония). 3. Баул Ан (Южная Корея). 4. Денис Виеру (Молдова)

8 октября, суббота

Женщины. До 57 кг. 1. Рафаэла Сильва (Бразилия). 2. Харука Фунакубо (Япония). 3. Джессика Климкаит (Канада). 3. Энхриилен Лхагватогоо (Монголия)

Мужчины. До 73 кг. 1. Цогтбаатар Цен-Очир (Монголия). 2. Соити Хашимото (Япония). 3. Даниэль Карнин (Бразилия) 3. Хидаят Гейдаров (Азербайджан)

9 октября, воскресенье

Женщины. До 63 кг. 1. Мегуми Хорикава (Япония). 2. Катрин Бошемин-Пинар (Канада). 3. Манон Декетер (Франция). 3. Барбара Тимо (Португалия)

Мужчины. До 81 кг. 1. Тато Григалашвили (Грузия). 2. Маттиас Кассе (Бельгия). 3. Таканори Нагасэ (Япония). 3. Шамиль Борчашвили (Австрия)м

10 октября, понедельник

15:00. Финалы. Женщины. До 70 кг. Мужчины. До 90 кг

11 октября, вторник

15:00. Финалы. Женщины. До 78 кг. Мужчины. До 100 кг

12 октября, среда

15:00. Финалы. Женщины. Свыше 78 кг. Мужчины. Свыше 100 кг

13 октября, четверг

15:00. Финал. Командные смешанные соревнования