Дзюдо. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте. Куба и Франция взяли золото в последний день личных соревнований

С 6 по 13 октября в Ташкенте проходит чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Olympics освещает главные события турнира в ежедневном режиме. Завершились личные соревнования, в последний день которых золотые медали завоевали представители Кубы и Франции.

Что ждать от ЧМ-2022 по дзюдо в Ташкенте.

За трансляциями турнира и онлайн-результатам наблюдайте на официальном сайте IJF и на официальном Youtube-канале.

В весовой категории свыше 100 кг у мужчин результаты оказались очень неожиданными. И дело даже не в том, что на соревнования не приехал легендарный француз Тедди Ринер — это было известно уже давно. Без него фаворитом считался чех Лукаш Крпалек — спортсмен с множеством регалий, которому могли бросить вызов другие дзюдоисты — Рахимов, Тушишвили, Одхуу и Спийкерс. Что в итоге? Среди перечисленных лишь один дошел до медали — бронзовым призером стал Гурам Тушишвили, который никак не может добраться до высшей ступени пьедестала на главных турнирах. А Крпалек уступил по ходу турнира корейцу Минджону Киму, который тоже завоевал бронзу.

В финале встретились Энди Гранда из Кубы и Тацуру Сайто из Японии. Золото взял Гранда, который до этого отличался медалями разве что на Панамериканских чемпионатах.

У женщин до золота наконец добралась Франция, ранее на турнире звезд с неба не хватавшая. Героиней стала Романе Дикко, победившая в финале Беатрис Соузу из Бразилии.

13 октября чемпионат мира в Ташкенте будет завершаться смешанными командными соревнованиями.

Расписание и результаты. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте по дзюдо

время — московское

6 октября, четверг

Женщины. До 48 кг. 1. Нацуми Цунода (Япония). 2. Катарина Менц (Германия). 3. Асунта Скутто (Италия). 3. Абиба Абужакынова (Казахстан)

Мужчины. До 60 кг. 1. Наохиса Такато (Япония). 2. Ариунболд Энхтайван (Монголия). 3. Елдос Сметов (Казахстан). 3. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй)

7 октября, пятница

Женщины. До 52 кг. 1. Ута Абэ (Япония). 2. Челси Джайлс (Великобритания). 3. Дитрия Красники (Косово). 3. Амандин Бушар (Израиль)

Мужчины. До 66 кг. 1. Хифуми Абэ (Япония). 2. Джоширо Маруяма (Япония). 3. Баул Ан (Южная Корея). 4. Денис Виеру (Молдова)

8 октября, суббота

Женщины. До 57 кг. 1. Рафаэла Сильва (Бразилия). 2. Харука Фунакубо (Япония). 3. Джессика Климкаит (Канада). 3. Энхриилен Лхагватогоо (Монголия)

Мужчины. До 73 кг. 1. Цогтбаатар Цен-Очир (Монголия). 2. Соити Хашимото (Япония). 3. Даниэль Карнин (Бразилия) 3. Хидаят Гейдаров (Азербайджан)

9 октября, воскресенье

Женщины. До 63 кг. 1. Мегуми Хорикава (Япония). 2. Катрин Бошемин-Пинар (Канада). 3. Манон Декетер (Франция). 3. Барбара Тимо (Португалия)

Мужчины. До 81 кг. 1. Тато Григалашвили (Грузия). 2. Маттиас Кассе (Бельгия). 3. Таканори Нагасэ (Япония). 3. Шамиль Борчашвили (Австрия)

10 октября, понедельник

Женщины. До 70 кг. 1. Барбара Матич (Хорватия). 2. Лара Цветко (Хорватия). 3. Саки Ниизоэ (Япония) 3. Санне ван Дейк (Нидерланды)

Мужчины. До 90 кг. 1. Давлат Бобонов (Узбекистан). 2. Кристиан Парлати (Италия). 3. Лука Майсурадзе (Грузия). 3. Лаша Бекаури (Грузия)

11 октября, вторник

Женщины. До 78 кг. 1. Майра Агуяр (Бразилия). 2. Ченджао Ма (Китай). 3. Елизавета Литвиненко (Украина). 3. Беата Пакут-Клоцко (Польша)

Мужчины. До 100 кг. 1. Музаффарбек Турабоев (Узбекистан). 2. Кайл Рейес (Канада). 3. Майкл Коррел (Нидерланды). 3. Зелым Коцоев (Азербайджан)

12 октября, среда

Женщины. Свыше 78 кг. 1. Романе Дикко (Франция). 2. Беатрис Соуза (Бразилия). 3. Вакаба Томита (Япония). 3. Юлия Толофуа (Франция)

Мужчины. Свыше 100 кг. 1. Энди Гранда (Куба). 2. Тацуру Сайто (Япония). 3. Гурам Тушишвили (Грузия). 3. Минджон Ким (Республика Корея)

13 октября, четверг

15:00. Финал. Командные смешанные соревнования