Дзюдо. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте. Казахстан снова с медалями, у Японии два золота

С 6 по 13 октября в Ташкенте проходит чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Olympics освещает главные события турнира в ежедневном режиме. В первый день соревнования были разыграны медали в легких весах у мужчин и женщин.

Что ждать от ЧМ-2022 по дзюдо в Ташкенте.

За трансляциями турнира и онлайн-результатам наблюдайте на официальном сайте IJF и на официальном Youtube-канале.

В весовой категории до 60 кг у мужчин победу одержал японец Наохиса Такато, одолевший в финале монгола Ариунболда Энхтайвана. Такато — спортсмен легендарный, теперь уже четырехкратный чемпион мира, который держится на высочайшем уровне уже десяток лет. Первый свой чемпионат он выиграл еще в 2013 году в Рио-де-Жанейро, а к главному успеху дзюдоист пришел в прошлом сезоне, выиграв золото Токио-2020.

Еще один великолепный спортсмен Елдос Сметов из Казахстана взял бронзу. Чемпион мира 2015 году, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр во второй раз стал третьим на чемпионатах мира. Можно сказать, что для опытного спортсмена это большой успех и он продолжит свой путь к Парижу-2024.

В борьбе за третье место ему противостояла настоящая сенсация турнира — дзюдоист из Узбекистана Дильшодбек Баратов. Несмотря на 58 место в мировой рейтинге он достойнейшим образом шел к награде и был в шаге от ее завоевания.

У женщин в весе до 48 кг отличилась японка Нацуми Цунода. 30-летняя спортсменка второй раз подряд взяла золото ЧМ, победив в финале немку Катарину Менц. Здесь отметим и бронзу Абибы Абужакыновой из Казахстана.

Расписание и результаты. Чемпионат мира — 2022 в Ташкенте по дзюдо

время — московское

6 октября, четверг

Женщины. До 48 кг. 1. Нацуми Цунода (Япония). 2. Катарина Менц (Германия). 3. Асунта Скутто (Италия). 3. Абиба Абужакынова (Казахстан)

Мужчины. До 60 кг. 1. Наохиса Такато (Япония). 2. Ариунболд Энхтайван (Монголия). 3. Елдос Сметов (Казахстан). 3. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй)

7 октября, пятница

15:00. Финалы. Женщины. До 52 кг. Мужчины. До 66 кг

8 октября, суббота

15:00. Финалы. Женщины. До 57 кг. Мужчины. До 73 кг

9 октября, воскресенье

15:00. Финалы. Женщины. До 63 кг. Мужчины. До 81 кг

10 октября, понедельник

15:00. Финалы. Женщины. До 70 кг. Мужчины. До 90 кг

11 октября, вторник

15:00. Финалы. Женщины. До 78 кг. Мужчины. До 100 кг

12 октября, среда

15:00. Финалы. Женщины. Свыше 78 кг. Мужчины. Свыше 100 кг

13 октября, четверг

15:00. Финал. Командные смешанные соревнования