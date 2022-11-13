Дзюдо. Чемпионат Европы среди смешанных команд — 2022. Франция победила даже без музыки

В небольшом французском городе Мюлуз прошел чемпионат Европы среди смешанных команд по дзюдо — 2022. Olympics сообщает главные результаты турнира.

В первом же раунде встретились прошлогодние чемпионы из Грузии и серебряные призеры из Нидерландов. На этот раз Юр Спийкерс и партнеры одолели Грузию и прошли в полуфинал, сразу же лишив грузин титула.

В итоге Нидерланды добрались до решающего раунда, куда предсказуемо вышли и хозяева из Франции. На бронзовую схватку вышли Италия и Германия.

Стоит ли говорить, что финал с участием Франции привлек полные трибуны, которые своей поддержкой подарили невероятную атмосферу вечера. Интересно, что из-за технической ошибки хозяева вышли на арену без музыки, в отличие от соперников, но это сполна компенсировала оглушительная поддержка зрителей.

Франция сразу начала с победы, отличилась великолепная Джулия Толофуа в категории свыше 78 кг. Юр Спийкерс сравнял счет, но затем его команда потерпела два поражения. Стало ясно, что Франция ожидаемо выиграла золото, однако и спортсмены из Нидерландов показали себя как отменные борцы.

Тренер сборной Франции в интервью официальному сайту Европейского союза дзюдо поделился эмоциями после успеха.

«‎Во Франции у нас отличный командный дух. Мы впервые выиграли титул чемпиона Европы в смешанной команде, и, конечно же, у нас есть олимпийский титул, это особая вещь. Сегодня нам очень помогло то, что у нас были замечательные зрители»‎.