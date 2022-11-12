Дзюдо. Чемпионат Европы среди смешанных команд — 2022. Что ждать, где смотреть

В субботу в небольшом французском городе Мюлуз пройдет одно из самых захватывающих соревнований во взрослом календаре дзюдо — чемпионат Европы среди смешанных команд.

Участвуют 14 стран, в том числе действующие победители турнира — национальная сборная Грузии. На этот раз они снова привезли очень крепкую команду, в составе которой как чемпионы прошлых соревнований, так и призеры турниров Большого шлема. Кто постарается отобрать титул у Грузии?

Отметим сразу несколько команд, за каждой из которых будет интересно наблюдать. Великобритания, например, привезла очень свежий и молодой состав, который постарается заявить о себе на взрослом уровне. А Нидерланды, наоборот, укомплектовались звездами, среди который победительница Большого шлема в Баку Санне ван Дейке. В прошлом году Нидерланды взяли серебро и рассчитывают как минимум показать результат не хуже. Третьими в 2021-м были турки, которые и на этот раз решили выставить сильных спортсменов: среди них — чемпион Европы среди смешанных команды до 23 лет Михаэль Зганк.

Особое внимание обратим на сборную Франции, которая в домашних стенах будет, пожалуй, фаворитом. В составе у мужчин Бенджамин Аксус, Гийом Шен, Алексис Матье, Лорис Тассье, Жозеф Терек, Эмре Санала, у женщин — Присцилла Гнето, Фаиза Мокдар, Мари Ив Гаи, Марго Пино, Джулио Толофуа и Леа Фонтэн. Многие из этих спортсменов прекрасно выступали в этом сезоне на крупнейших международных соревнованиях. Толофуа, например, стала бронзовым призером чемпионата мира в Ташкенте.

Интересно, а почему местом проведения был выбран не Париж, а Мюлуз? Это спрятанный на востоке Франции по соседству со швейцарской и немецкой границами город, где очень любят автомобили, ведь в местном автомобильном музее больше элитных машин, чем в любом другом месте в мире. Но еще больше, чем автомобили, здесь любят дзюдо. Об этом в интервью официальному сайту Европейского союза дзюдо рассказал президент национальной федерации по этому виду спорта Стефан Номи.

«‎‎Прежде всего, мы хотим проводить международные мероприятия во Франции, так как это способствует нашему развитию. Мюлуз — великое место для дзюдо, регион насчитывает 40 000 членов в регионе и три юношеские спортивные академии. Мы должны предложить лучшее шоу всем любителям дзюдо».

Также он отметил, что после Олимпийских игр в Токио, где смешанная команда сенсационно завоевала золото, на сборной лежит огромная ответственность перед Парижем-2024.

«Мы проведем Олимпийские игры дома, и цель Франции с точки зрения дзюдо очень ясна: позиционировать себя как вид спорта, который принесет больше всего медалей национальной сборной. Поэтому проведение крупных мероприятий, вроде этого чемпионата Европы, позволяет нам иметь определенное домашнее преимущество, не забывая при этом, что федерация — это прежде всего развитие дзюдо, лицензирование».

Следите за онлайн-трансляцией соревнований на официальном сайте Европейского союза дзюдо.