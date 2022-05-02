Дзюдо. Чемпионат Европы 2022. Звезды Грузии и Азербайджана отличились в Софии

В Софии состоялся чемпионат Европы по дзюдо, на котором отлично выступили спортсмены из Франции, а среди героев не раз оказывались представители Грузии.

В заключительный день соревнований главными действующими лицами стали поляк Петр Кучера и голландец Михаэль Коррел, которые подарили болельщикам блестящий финал в весовой категории до 100 кг. 27-летний Кучера, который не очень известен широкой публике и не имеет больших титулов, по ходу турнира преподнес сенсацию, победив во втором раунде Хорхе Фонсеку, а затем выбив из сетки и Николаза Шерадишвили. Два чемпиона мира не смогли противостоять интеллектуальному дзюдо Кучеры, однако в финале сильнее был все-таки Коррел, после восьми минут схватки заработавший иппон.

В категории до 90 кг великолепно выступил грузин Лука Майсурадзе. В финале он встретился с 22-летней сенсацией соревнований, сербом Дарко Брашньовичем. На счету Майсурадзе за последнее время серебро Большого шлема в Антальи, а также бронзовые медали в Баку и Париже. На этот раз он добрался до золота, уверенно победив соперника в финале. Серб отлично шел по сетке, но в решающем поединке без шансов уступил Майсурадзе.

В весе свыше 100 кг своим послужным список пугал конкурентов грузинр Гурам Тушишвили. Он уверенно дошел до полуфинала, но там проиграл голландцу Яну Спийкерсу, который в итоге стал чемпионом Европы. У Тушишвили — бронза.

Днем ранее в категории до 73 кг отлично выступил азербайджанец Хидаят Гейдаров. Он не без проблем дошел до финала, где его ждал сильный итальянец Джованни Эспозито. Гейдаров плохо начал, но не сдавался и добыл победу в голден скоре.

В весе до 81 кг в финале встретились бельгиец Маттиас Кассе и грузин Тато Григалашвили. Чемпион мира Кассе мечтал завоевать титул, Григалашвили — взять еще один, ведь он уже становился сильнейшим на континенте. В итоге грузин взял реванш за поражение на ЧМ.

В первый день турнира произошла сенсация у женщин. В категории до 52 кг британка Челси Джайлс сменила «‎бонжур» на «хеллоу‎» в мировом дзюдо, победив доминировавшую в этом весе француженку Амандин Бушар, которая уже два года возглавляет рейтинг сильнейших дзюдоисток в своем весе.‎‎

В таблице медалей лучшей стала Франция, следом благодаря сенсационному финальному дню расположились Нидерланды, третье место у Грузии.

Расписание международных соревнований по дзюдо в 2022 году

Календарь турниров Большого шлема и серии Гран-при 2022