Дзюдо. Чемпионат Европы 2022. Что ждать, где смотреть

С 29 апреля по 1 мая в Софии пройдет чемпионат Европы по дзюдо. В течение трех дней поклонников этого вида спорта ждут поединки сильнейших спортсменов континента.

Жеребьевка уже состоялась, поэтому можно посмотреть на турнирные сетки и предположить, кто будет претендовать на золото в своей весовой категории.

Одна из интриг турнира — выполнила ли португалка Катарина Коста домашнюю работу, чтобы взять реванш у молодой сенсации Ассунты Скутто в категории до 48 кг. На Большом шлеме в Тель-Авиве сильнее была итальянка.

В весе до 52 кг ожидается мощный четвертьфинал между действующей чемпионкой Европы Амандин Бушар из Франции и победительницей ЧЕ прошлого года в категории до 52 кг, косоваркой Дистрией Красники.

В весе до 57 кг обратим внимание на грузинку Этери Липартелиани, а также украинку Дарью Белодед, которая поднялась на две категории.

А вот Джемма Хауэлл из Великобритании и Барбара Тимо из Португалии, наоборот, спустились в вес до 63 кг и встретятся друг с другом уже в первом раунде.

У мужчин косоварец Акил Гякова снова попытается завоевать титул чемпиона Европы. Здесь возможно повторение финала прошлого года, когда он встретился с Тохаром Бутбулем из Израиля. Также в этом весе до 73 кг стоит следить за Хидаятом Хейдаровым из Азербайджана.

Главной звездой турнира станет бельгиец Маттиас Кассе, выступающий в категории до 81 кг. Впрочем, не менее звездным выглядит и Хорхе Фонсека из Португалии в весе до 100 кг.

В категории до 90 кг завоевать медаль постарается Варлам Липартелиани из Грузии.

Прямые трансляции чемпионата Европы 2022 по дзюдо смотрите на официальном сайте IJF.

Расписание международных соревнований по дзюдо в 2022 году

Календарь турниров Большого шлема и серии Гран-при 2022