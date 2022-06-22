Дзюдо. Большой шлем в Улан-Баторе — 2022, что ждать и где смотреть

С 24 по 26 июня в столице Монголии состоится турнир Большого шлема по дзюдо. В Улан-Баторе соберутся сильнейшие спортсмены мира, чтобы начать розыгрыш путевок в Париж-2024. Olympics рассказывает, что ждать поклонникам дзюдо и где смотреть соревнования.

Улан-Батор — начало долгой и трудной квалификации к Олимпийским играм. До этого, можно сказать, все турниры 2022 года были лишь подготовкой, в Монголии начинается самое главное.

Именно поэтому в азиатскую страну слетается множество топ-дзюдоистов. Например, на этом Большом шлеме мы увидим спортсменов, которые пока проводят прекрасный год и хотят доказать это очередным потрясающим результатом: Денис Виеру из Молдовы, Анна-Мария Вагнер из Германии и португалец Хорхе Фонсека. И это, конечно, далеко не все, поэтому турнир будет напоминать слегка усеченную версию чемпионата мира. Исключения из правил — команды Франции и Бразилии, которые отправили в Монголию вторые сборные.

Местная команда тоже попытается добыть медали — это молодой и дерзкий коллектив, пребывающий в фазе перестройки, поэтому наблюдать за ним особенно интересно. Сильнейшие сборные заявили и Республика Корея, Узбекистан, Нидерланды и Израиль.

Обратим внимание и на действующих лиц, которые наверняка станут главными. Речь о команде Японии, в составе которой в Монголию отправились сразу четыре олимпийских чемпиона. Среди них Моцарт мирового дзюдо — двукратный золотой медалист Олимпийских игр Оно Сехей.

Его участие станет украшением турнира, ведь японца редко можно встретить на международных турнирах. Но именно с Улан-Батора он решил начать свой олимпийский путь. Цель Оно Сехей — завоевать в сумме четыре победы на Олимпиадах.

Похоже, в Монголии любителей дзюдо ждет по-настоящему впечатляющий турнир!

Расписание и актуальную информацию о трансляциях смотрите на официальной странице турнира по ссылке.