Дзюдо. Большой шлем в Токио — 2022. Фантастический результат Японии

Итоги турнира БШ в Токио — 2022
В Токио состоялся турнир Большого шлема по дзюдо, прошедший всего лишь в течение двух дней. Обычно соревнования БШ длятся с пятницы по воскресенье, но японцы любят укладываться в более сжатые сроки. И на этот раз, впрочем, как и всегда, это оказалось отличный решением, приведшим к аншлагу на трибунах в выходные дни. Идеальный баланс техники и скорости местных спортсменов вызывали восхищение на трибунах, ведь за выступлениями следила публика, знающая о нюансах дзюдо практически все и способная их оценить.
На домашнем турнире японцы традиционно заявляют по четыре участника в каждой весовой категории. Именно поэтому приезжать сюда спортсменам из других стран и побеждать очень тяжело, но оттого и вдвойне почетно. Стоит сказать, что в 2022 году японцы переплюнули сами себя, взяв только в первый день 17 из 24 медалей! Просто фантастический результат. И, конечно, все субботнее золото тоже досталось им.
Поэтому перед вторым днем болельщики гадали о главной интриге — сможет ли Япония взять беспрецедентные 14 из 14 победы на турнире БШ? День начался привычно — с уверенной победы Кано Мияки, да еще в чисто японском финале.
Ответственность за то, чтобы отобрать этот немыслимый результат, легла на плечи спортсменов из Республики Корея и Италии. И они сделали это: Сынбеом Чон стал чемпионом в весе до 60 кг, в то время как Дженнаро Пирелли победил всех соперников в весе до 100 кг.
Участие нескольких олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые решили вновь попробовать свои силы на татами, пожалуй, можно назвать главным итогом турнира. Мы увидели как уже состоявшихся спортсменов из Японии, так и тех, кто идет к ним на смену или уже стал сильнее. Великолепно выступили живые легенды, такие как Ута Абэ.
И, конечно, особо отметим Чона и Пирелли, ведь их успех добыть вопреки всем обстоятельствам. Например, помимо японцев в сетке с Пирелли были такие люди, как серебряный призер ЧМ-2022 и победитель БШ в Абу-Даби Кайл Рейес, который неожиданно потерпел два поражения и таким образом завершил соревнования. Сам Пирелли преподнес сенсацию еще в первом раунде, одолев олимпийского чемпиона и призера Токио-2020 (индивидуально и в команде соответственно) Аарона Вольфа, одного из любимцев местной публики. Что касается Чона, кореец буквально танком прошелся по сетке, не оставив оппонентам шансов.
Следующим крупным событиям сезона, заодно и завершающим этот зрелищный постолимпийский год, станут соревнования с 20 по 22 декабря в Иерусалиме уровня Мастерс.
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