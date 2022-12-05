Дзюдо. Большой шлем в Токио — 2022. Фантастический результат Японии

В Токио состоялся турнир Большого шлема по дзюдо, прошедший всего лишь в течение двух дней. Обычно соревнования БШ длятся с пятницы по воскресенье, но японцы любят укладываться в более сжатые сроки. И на этот раз, впрочем, как и всегда, это оказалось отличный решением, приведшим к аншлагу на трибунах в выходные дни. Идеальный баланс техники и скорости местных спортсменов вызывали восхищение на трибунах, ведь за выступлениями следила публика, знающая о нюансах дзюдо практически все и способная их оценить.

На домашнем турнире японцы традиционно заявляют по четыре участника в каждой весовой категории. Именно поэтому приезжать сюда спортсменам из других стран и побеждать очень тяжело, но оттого и вдвойне почетно. Стоит сказать, что в 2022 году японцы переплюнули сами себя, взяв только в первый день 17 из 24 медалей! Просто фантастический результат. И, конечно, все субботнее золото тоже досталось им.

Поэтому перед вторым днем болельщики гадали о главной интриге — сможет ли Япония взять беспрецедентные 14 из 14 победы на турнире БШ? День начался привычно — с уверенной победы Кано Мияки, да еще в чисто японском финале.