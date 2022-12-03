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Дзюдо. Большой шлем в Токио — 2022. Что ждать, где смотреть

Большое дзюдо возвращается в олимпийскую столицу!

2 мин автор Сергей Бурый
disciplineДзюдо
GettyImages-1446393831
(Фото © 2022 Getty Images)

3-4 декабря в Токио пройдет турнир Большого шлема по дзюдо — 2022. Любимый японцами вид спорта возвращается в олимпийскую столицу больше чем через год с крупным международным турниром — заключительным БШ в этом году. Olympics рассказывает, что ждать и где смотреть престижные соревнования.

На два года турнир переезжал в Осаку, так как Токио готовился к Олимпиаде. Теперь к всеобщей радости БШ вернулся в свой родной дом, где ожидаются выступления лучших спортсменов и колоссальная поддержка зрителей. Вес прибавляет и статус олимпийской квалификации, которая началась с конца июня: теперь международные соревнования уровня БШ имеют дополнительную ценность. Возможно, главную. Победа на любом турнире, да и просто набранные очки могут сыграть весомую роль в отборе в Париж-2024. 

В этом году на турнир в Токио решили отправиться делегации 59 стран — 201 спортсмен и 145 спортсменов, всего 346 участников.

Сейчас здесь все напоминает об Играх, и это добавляет и без того исторической атмосфере каких-то новых, особых нот, что отметил в своей речи генеральный секретарь IJF Жан-Люс Руже на официальном сайте организации. 

«‎‎Благодарю за великолепную организацию. Как вы знаете, дзюдо было изобретено в Японии профессором Дзигоро Кано. Оно было создан не только как вид спорта, но и как образовательная система, ориентированная на мир во всем мире и построение лучшего общества. В трудное время для человечества как никогда необходимы ценности, передаваемые нашим видом спорта».

Соревнования пройдут в Токийском дворце спорта — сооружении, построенном еще в 1954 году для проведения чемпионата мира по вольной борьбе. С тех пор здесь проходило множество крупных международных турниров, в том числе соревнования по спортивной гимнастике Летних Олимпийских игр 1964 года. В 1991 году дворец переделали, этим занимался знаменитый архитектор Фумихико Маки. Сейчас у арены интересный футуристический облик и зал на 10 тысяч зрителей. Похоже, это идеальное место для проведения турнира Большого шлема по дзюдо!

Расписание. Большой шлем по дзюдо — 2022

3 декабря, суббота

Мужчины. До 73, 81 и 90 кг
Женщины. До 57, 63 и 70 кг

4 декабря, воскресенье

Мужчины. До 60, 66, 100 кг и свыше 100 кг
Женщины. До 48, 52, 78 кг и свыше 78 кг

За результатами в режиме онлайн и трянсляциями следите на официальном сайте организации.

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