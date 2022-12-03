Дзюдо. Большой шлем в Токио — 2022. Что ждать, где смотреть

3-4 декабря в Токио пройдет турнир Большого шлема по дзюдо — 2022. Любимый японцами вид спорта возвращается в олимпийскую столицу больше чем через год с крупным международным турниром — заключительным БШ в этом году. Olympics рассказывает, что ждать и где смотреть престижные соревнования.

На два года турнир переезжал в Осаку, так как Токио готовился к Олимпиаде. Теперь к всеобщей радости БШ вернулся в свой родной дом, где ожидаются выступления лучших спортсменов и колоссальная поддержка зрителей. Вес прибавляет и статус олимпийской квалификации, которая началась с конца июня: теперь международные соревнования уровня БШ имеют дополнительную ценность. Возможно, главную. Победа на любом турнире, да и просто набранные очки могут сыграть весомую роль в отборе в Париж-2024.

В этом году на турнир в Токио решили отправиться делегации 59 стран — 201 спортсмен и 145 спортсменов, всего 346 участников.

Сейчас здесь все напоминает об Играх, и это добавляет и без того исторической атмосфере каких-то новых, особых нот, что отметил в своей речи генеральный секретарь IJF Жан-Люс Руже на официальном сайте организации.

«‎‎Благодарю за великолепную организацию. Как вы знаете, дзюдо было изобретено в Японии профессором Дзигоро Кано. Оно было создан не только как вид спорта, но и как образовательная система, ориентированная на мир во всем мире и построение лучшего общества. В трудное время для человечества как никогда необходимы ценности, передаваемые нашим видом спорта».