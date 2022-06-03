Дзюдо. Большой шлем в Тбилиси 2022: результаты, видео, расписание

Звезды мирового дзюда соревнуются в Грузии на Большом шлеме

Автор: Сергей Бурый
Дзюдо
Фото © 2016 Getty Images

С 3 по 5 июня в Тбилиси (Грузия) проходит турнир Большого шлема по дзюдо. На соревнования собрались 278 спортсменов — 173 мужчины и 105 женщин — они представляют 36 стран.

Это ключевой турнир в рамках подготовки к старту олимпийской гонки. Квалификация стартует в Монголии через три недели, поэтому дзюдоисты должны быть в своей лучшей форме.

Звезд в Тбилиси хватает. Например, прибыла в Грузию чемпионка мира из Германии в весе до 78 кг Анна-Мария Вагнер. А в категории до 52 кг соберется настоящий пул очень классных дзюдоисток — от Дистрии Красники до Астрид Гнето. В категории до 57 кг отметим грузинскую дзюдоистку Этери Липартелиани.

Публика точно заполнит зал и будет особенно ждать выступления национального героя, лучшего дзюдоиста Грузии всех времен, олимпийского чемпиона Лашу Шавдатуашвили. Он постарается одолеть соперников в весе до 73 кг.

Olympics будет сообщать результаты соревнований ежедневно.

  • Следите за полными результатами, в том числе в режиме LIVE, а также расписанием на официальном сайте IJF.
  • Подробная информация о Большом шлеме в Тбилиси, статистика и турнирные сетки по ссылке.
  • Видео лучших иппонов турнира смотрите здесь.

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