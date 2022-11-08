Дзюдо. Большой шлем в Баку — 2022. Итоги

Столица Азербайджана в ноябре стала столицей мира единоборств, а вишенкой на торте стал Большой шлем по дзюдо. Пока борцы в Баку определяли победителя командного Кубка мира, дзюдоисты разыгрывали престижный трофей.

Болельщики ждали финала между грузином Гурамом Тушишвили и таджиком Тимуром Рахимовым в супертяжелой весовой категории. Эти двое великолепно проводят сезон, однако в Баку у Тушишвили дела не задались. На подходе к полуфиналу он был дисквалифицирован за запрещенный прием. Рахимов, в свою очередь, уверенно шел к решающему поединку, в котором встретился с Алишером Юсуповым из Узбекистана.

Рахимов победил Юсупова и записал на свой счет один из самых значимых титулов в карьере. Конечно, это вряд ли затмит то, что он был знаменосцем своей сборной в Токио-2020, но вполне может соперничать с двумя серебряными наградами чемпионатов Азии в 2019 и 2022 годах.

В категории до 100 кг вновь, как и на чемпионате мира, неудачно выступил легендарный португалец Жорж Фонсека, проигравший в первом круге. До финала здесь добрались Зелим Коцоев (Азербайджан) и Александр Куколь (Сербия), сильнейшим на радость публики стал хозяин татами.

В весе до 90 кг много приятных моментов зрителям подарил азербайджанец Мамедали Мехдиев. За него болели стояли, но все же Мехдиев немного не повезло в двух поединках, и он остался без медали. Сильнейшим здесь стал швед Маркус Найман, одолевший в финале Неманью Майдова из Сербии.

Да и в категории до 73 кг болельщикам на трибунах было за кого переживал. Хидаят Гейдаров, как и всегда, широко улыбался и развлекал зрителей зрелищным дзюдо и драматичными поединками. Он был посеян под вторым номером, поэтому от него явно ждали награды или даже победы. Отметим, что бронзу здесь взял грозный грузин Лаша Шавдатуашвили, а в финале встрелись Гейдаров и канадец Артур Маргелидон. Хидаят не подвел своих фанатов и принес Азербайджану золото.

В весе до 66 кг предсказуемо победил молдованин Денис Виеру, а в легкой категории до 60 кг вверх поднялся азербайджанский флаг, ведь сильнейшим здесь стал Балабай Агаев.

В наилегчайшем весе у женщин Боукли Ширин из Франции одолела в финале итальянку Франческу Милан. В следующей категории Диера Кельдиерова из Узбекистана оправдала надежды своих болельщиков, ведь здесь она считалась фавориткой. А вот косоварка Нора Гякова не сумела завоевать золото, хотя считалась главной претенденткой на золото в весе до 57 кг. Здесь лучше всех выступила канадка Криста Дегучи.

В категории до 63 кг был много сенсацией. Достаточно сказать, что посеяные под первым и третьим номерами Люси Реншалл (Великобритания) и Андреа Лески (Словения) вынуждены были бороться за бронзу. Победила Андреа, а золото взяла представительница Израиля Инбал Шемеш.

В двух самых тяжелых весовых категориях победили спортсменки из Италии и Сербии.

В календаре дзюдо до конца года еще два крупных личных турнира: Большой шлем в Токио пройдет с 3-4 декабря, а Мастер в Иерусалиме состоится 20-22 декабря.