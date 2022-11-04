Дзюдо. Большой шлем в Баку — 2022. Что ждать, где смотреть

С 4 по 6 ноября в Баку проходит турнир Большого шлема по дзюдо. Это предпоследний турнир БШ в сезоне, а чемпионаты мира во всех возрастах уже позади. Из интересного в этом году отметим еще БШ в Токио, Мастерc в Иерусалиме и ЧЕ в микст-командах. Но сейчас сосредоточимся на соревнованиях в Баку.

В четверг была проведена жеребьевка, а также состоялись торжественные мероприятия открытия. Местные руководители отметили, что турнир проводится в Баку с 2013 года и является одним из главных спортивных событий в стране. К тому же, спортсмены из Азербайджана традиционно выступают здесь очень успешно, да и вообще в этом сезоне они могут похвастать весомыми результатами. Об этом рассказала IJF заместитель министра по делам молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева.

«Я рада приветствовать вас всех в нашей столице. Мы находимся в центре внимания мировой общественности, и теперь это одно из наших крупных мероприятий, которое проводится здесь с 2013 года. Отмечу его важность как квалификацинного отбора — спортсмены зарабатывают очки для участия в Олимпийских играх».

Финальная часть соревнований будет начинаться в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00 по московскому времени. Остановимся на главных итогах жеребьевки.

Конечно, внимание зрителей как всегда приковано с супертяжелой весовой категории у мужчин, где на протяжении сезона происходят драматичные события: то француз Тедди Ринер пропустит чемпионат мира из-за травмы, то чех Лукаш Крпалек неожиданно провалится на главном турнире года... Здесь происходит своего рода смена элиты, и в этом принимают прямое участие таджик Тимур Рахимов и грузин Гурам Тушишвили. Именно они постараются дойти в Баку до финала в категории свыше 100 кг.

Олимпийские медалисты и призеры чемпионатов мира украшают списки участников почти во всех весовых категориях у мужчин и женщин. Увидим мы здесь и итальянку Джуффриду, и косоварку Гьякову, и новоиспеченную серебряную медалистку чемпионата мира Лару Цветко из Хорватии, и одного из самых популярных спортсменов своей страны Лашу Шавдатуашвили. Отметим и потенциальное топ-противостояние в весе до 81 кг у мужчин: здесь титулованный бельгиец Матиас Кассе может схватиться с азербайджанцем и любимцем местной публики Саидом Моллаеи.

Люси Реншалл из Великобритании совсем недавно победила на Большом шлеме в категории до 63 кг, но решила не останавливаться на достигнутом и отправилась в Баку, как и вечный призер чемпионатов мира Денис Виеру из Молдовы.

Расписание финалов. Дзюдо. Большой шлема в Баку 2022

время - московское

4 ноября, пятница

16:00. Женщины. До 48, 52 и 57 кг. Мужчины. До 60 и 66 кг

5 ноября, суббота

16:00. Женщины. До 63 и 73 кг. Мужчины. До 73 и 81 кг

6 ноября, воскресенье

16:00. Женщины. До 78 и свыше 78 кг. Мужчины. До 100 и свыше 100 кг