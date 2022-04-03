Дзюдо | Большой шлем в Анталье: неожиданное поражение главной звезды, Денис Виеру — с титулом

В Анталье состоялись соревнования Большого шлема по дзюдо. Этот турнир стал на данный момент самым представительским в этом году, в нем приняли участие более 500 спортсменов. Соревнования в Турции уже давно стали традиционными в календаре Международной федерации, с каждым годом они привлекают все больше стран и дзюдоистов.

Заключительный день турнира получился очень зрелищным. Можно сказать, что хедлайнерами дня стали мужчины в категории до 90 кг, именно они показали самые зрелищные поединки. Здесь перспективный кубинец с красивым именем — Иван Фелипе Сильва Моралес — победил посеянного под первым номером венгра Кристиана Тота, а затем и вовсе стал чемпионом, преподнеся небольшую сенсацию. В финале он победил Луку Майсурадзе из Грузии, а Тот в итоге завоевал бронзу.

Конечно, не менее интересными получились и соревнования в категории до 100 кг у мужчин, где непревзойденный Хорхе Фонсека из Португалии, имеющий за спиной множество титулов и олимпийские медали, показал свою силу и завоевал золото. В финале с ним боролся другой чемпион мира, представитель Испании Николоз Шеразадишвили. Он показал, на что способен, но все же Фонсека в своем любимом шоу-стиле одержал победу.

В категории свыше 100 кг грузин Гурам Тушишвили, подстригший свою знаменитую бороду, не пропустил соперников к титулу. В некоторых поединках он выглядел весьма нервно, но все же в нужным момент собирался и одну за другой одерживал победы. Здесь же стоит отметить бронзу француза Джозефа Терхеца. Все-таки не каждый день среди среди тяжеловесов на лидирующих ролях мы видим представителей этой великолепной страны, не считая легендарного Тедди Ринера.

У женщин в весе до 78 кг первенствовала Анна-Марию Вагнер из Германии, а в категории свыше 78 кг отлично проявили себя представительницы Франции. Сильнейшей стала Леа Фонтейн. А во второй день соревнований британка Люси Реншалл в весе до 62 доказала, что Анталья для нее — очень удачное место для добычи титулов. Здесь она была сильнейшей год назад и повторила свой успех сейчас.

Сенсацию сотворил грузин Георгий Терашвили (до 73 кг), который, находясь вне первой сотни рейтинга, неожиданно вышел в финал, где его сумел остановить итальянец Мануэль Ломбардо.

Но в субботу внимание поклонников дзюдо было приковано прежде всего к соревнованиям в категории до 81 кг, где среди участников был бельгиец Маттиас Кассе, действующий чемпион мира. Конкуренция здесь была такой мощной, что он даже не смог добраться до медалей. А первенствовал Гильерме Шимидт из Бразилии, который одолел в финале хозяина татами Ведата Албайрака.

В первый день турнира в легких весах у женщин доминировали спортсменки из Монголии и Венгрии. И, конечно, в весе до 57 кг оправдала надежды болельщиков канадка Джессика Климкайт. У мужчин в весе до 60 кг золото завоевал серебряный призер Токио-2020 из Республики Кореи Ян Юн Вэй. А в категории до 66 кг золото предсказуемо взял показывающий стабильные результаты на протяжении уже нескольких сезонов Денис Виеру из Молдовы.

Следующий турнир Большого шлема пройдет с 3 по 5 июня в Тбилиси.