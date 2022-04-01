Дзюдо. Большой шлем в Анталье: что ждать, где смотреть

С 1 по 3 апреля в Анталье (Турция) пройдет турнир Большого шлема по дзюдо. На известный международный курорт за медалями, очками и отличным времяпрепровождением прибыли многие топовые спортсмены, в том числе бельгиец Маттиас Кассе, канадка Джессика Климкейт и португалец Жорже Фонсека.

Это четвертое соревнование года в календаре IJF, на которое съехались 525 спортсменов из 63 стран. На данный момент это самый многочисленный состав по сравнению с остальными турнирами, которые уже состоялись в 2022-м. Дело в том, что приближается открытие олимпийской квалификации, а это значит, что интерес дзюдоистов к подобным крупным соревнованиям, как в Анталье, резко усиливается. Как показала практика, сейчас для получения лицензии на Олимпийские игры важно каждое очко, так что борьба за Париж-2024 будет жаркой.

Чемпион мира из Грузии Лукум Чхвимиани будет одним из претендентов на победу в весовой категории до 60 кг. Он возвращается на татами после Олимпийских игр в Токио-2022 и жаждет доказать, что седьмое место в Японии — далеко не предел его возможностей. Здесь же выступит яркий спортсмен из Грузии Джаба Папинашвили, который поразил всех эффектным выступлением на Большом шлеме в Париже, а еще выиграл в прошлом году БШ в Баку. Здесь же стоит обратить внимание на восходящую звезду — азербайджанца Балабея Агаева. Он уже побеждал на БШ-2021 в Париже и выходил в финал Гран-при Португалии в 2022-м.

Денис Виеру из Молдовы — явный фаворит в категории до 66 кг. Опытному и титулованному спортсмену могут бросить вызов представители Монголии.

В весе до 81 кг номером один смотрится бельгиец Маттиас Кассе — действующий чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр.

Грузин Бека Гвиниашвили будет претендовать на победу в категории до 90 кг.

Вес до 100 кг представлен португальцем Жорже Фонсекой, у которого за спиной масса титулов, в том числе две победы на чемпионатах мира и медали Олимпийских игр. Но он не собирается останавливаться и хочет отобраться в Париж-2024.

Звездой турнира станет Джессика Климкейт — 25-летняя спортсменка из Канады, выступающая в весе до 57 кг. На прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште она завоевала золото и стала бронзовой призеркой Токио-2020.

Дзюдо. Турнир Большого шлема в Анталье 2022. Расписание финалов

время начала — московское

1 апреля (пятница)

Женщины. До 48-52-57 кг. Мужчины. До 60-66 кг. Старт в 17:00

2 апреля (суббота)

Женщины. До 63-70 кг. Мужчины. До 73-81 кг. Старт в 17:00

3 апреля (воскресенье)

Женщины. До 78 и свыше 78 кг. Мужчины. До 90-100 кг, свыше 100 кг. Старт в 17:00

Где смотреть Большой шлем в Анталье 2022 по дзюдо — прямые трансляции доступны на официальном сайте Международной федерации по ссылке.