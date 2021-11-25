Дзюдо. Большой шлем в Абу-Даби: что ждать, где смотреть

С 26 по 28 ноября в Абу-Даби пройдет турнир Большого шлема по дзюдо. Это будут заключительные соревнования Мировой серии в этом году. В ОАЭ спортсмены поставят точку насыщенного сезона, который включил в себя и Олимпиаду, и отмену некоторых соревнований, и яркую осень с серией БШ-турниров.

На них отлично выступает национальная команда, штаб которой явно сделал правильные выводы после Олимпийских игр в Токио, где неожиданно не удалось завоевать золото. После этого спортсмены встряхнулись и показали результат, близкий к максимуму. В октябре сборная покорила Париж за три года до Игр, взяв три золота в заключительный день турнира Большого шлема. В ноябре почти столь же успешный показатель — две победы — спортсмены «выбили» в Баку. Золотыми героями осени на БШ уже стали Александра Бабинцева (до 78 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Арман Адамян и Нияз Билалов (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг)

На очереди — ОАЭ. В прошлый раз спортсмены гостили здесь в 2019 году. Золотых медалей из Абу-Даби тогда привезти не удалось, а бронзовыми отметились Диана Джигарос (до 57 кг), Яго Абуладзе (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

За кем следить на Большом шлеме 2021? Одновременно с турниром в Абу-Даби пройдет командный чемпионат Европы в Уфе, поэтому сборная разделилась — не все сильнейшие спортсмены прибудут в арабскую страну, однако состав все равно смотрится внушительно.

В весовой категории до 60 кг за медали постараются побороться Рамазан Абдулаев и Аюб Блиев, которые встречались в финале последнего чемпионата сраны. В категории потяжелее (до 66 кг) тоже два представителя — Арам Григорян и Исмаил Мисиров.

Да и в остальных весах кроме самого тяжелого — свыше 100 кг — в мужской сборной числятся по два дзюдоиста. До 73 кг — Казбек Нагучев и Армен Агаян, до 81 кг — Алан Хубецов и Аслан Лаппинагов, за плечами которого три победы на турнирах Мировой серии. До 100 кг — явный претендент на победу Арман Адамян, а также молодой и перспективный Матвей Каниковский. Свыше 100 кг — Валерий Ендовицкий.

У женщин состав не такой многочисленный. В категории до 48 кг выступят Ирина Долгова и Сабина Гилялова, в весе до 52 кг — Алеся Кузнецова. Также сборную представят Камила Бадурова и Дарья Давыдова (обе — до 63 кг), Таисия Киреева (до 70 кг), Анжела Гаспарян (свыше 78 кг), а также особо отметим обладательницу парижского шлема Александру Бабинцеву (до 78 кг).

Формат соревнований будет привычен для турниров Мировой серии — они продлятся в течение трех дней. В пятницу спортсмены разыграют медали в весовых категориях до 60 и 66 кг у мужчин и до 48, 52 и 57 кг у женщин. В субботу — до 73 и 83 кг, а также до 63 и 70 кг соответственно. В заключительный день турнир закроют тяжеловесы: до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, до 78 и свыше 78 кг у женщин.

Соревнования пройдут без зрителей. Прямые трансляции Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби 2021 покажет сайт tele-sport.ru, начало финальной части в 16:00 мск. Утренние сессии покажет официальный сайт Международной федерации дзюдо.