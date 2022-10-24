Дзюдо. Большой шлем в Абу-Даби — 2022. Кто стал героем после Ташкента

С 21 по 23 октября в Абу-Даби проходили соренования Большого шлема по дзюдо. Это был первый крупный турнир после октябрьского чемпионата мира, на который собралось много именитых спортсменов. Olympics сообщает главные итоги и обращает внимание на сенсации.

Турнир сразу начался с любопытного события — впервые после триумфа в Токио-2020 болельщики увидели на татами косоварку Нору Гякову. Было интересно, сможет ли она сходу без целого года соревновательного опыта покорить вершину. У нее почти получилось! Но в финале Гякову остановила спортсменка из Кореи Мими Хум, ставшая сильнейшей в категории до 57 кг. Здесь же отметим бронзовую медаль грузинки Этери Липерталиани, которая проводит отличный сезон. В легком весе до 48 кг скажем о бронзе Абибы Абужакыновой из Казахстана, а золото здесь взяла испанка Джулия Фигероа.

На прошедшем в Ташкенте чемпионате мира два дзюдоиста из Узбекистана взяли золото, а вот девушкам сделать это не удалось. В Абу-Даби сделать это всячески старалась Диера Келдиерова, однако в финале уступила француженке Астрид Гнето. Интересно, что французские дзюдоисты и дзюдоистки в Ташкенте выступили скромно, так что в ОАЭ тоже стремились исправить ситуацию. В случае с Гнето это удалось.

В весе до 63 кг реабилитировалась после ЧМ британка Люси Реншалл. Лидер мирового рейтинга взяла золото и развеяла сомнения насчет того, что в ее карьере начались серьезные проблемы.

Нечасто можно встретить гречанок на золотом подиуме в дзюдо, однако Елизавет Телциду удалось сделать это — она стала сильнейшей в категории до 70 кг.

А в самых тяжелых категориях у женщин (до 78 и свыше 78 кг) успеха добились представительницы Китая.

Интересные сюжеты подарил зрителям супертяжелый вес у мужчин. Судьба свела таджика Темура Рахимова и узбека Бекмурода Олтибоева уже во втором раунде, а ведь по своему уровню они вполне могли встретиться гораздо ближе к финале, если вовсе не в золотом поединке. Победил Рахимов, он же в итоге добрался до бронзовой медали.

В отличие от Ташкента, тон здесь все же задавали главные фавориты. Чех Лукаш Крпалек встретился в финале с нидерландцем Юром Спийкерсом и взял верх. Это своего рода реванш двукратного олимпийского чемпиона за отсутствие медали на чемпионате мира.

Любопытные события происходили и в категории до 100 кг, где в финале вышел Николоз Шеразадишвили из Испании, уступивший в финале Кайлу Рейесу из Канады. Оба спортсмена в этом сезоне отлично выступают, но Рейес показывает более весомые результаты на крупных турнирах.

В весе до 90 кг в своем превосходстве не дал усомниться Бека Гвиниавшили из Грузии, одолевший в финале Лориса Тасье из Франции. Бека не раз браз призы и даже становился чемпионом Европы, но медалей Олимпиады и ЧМ у 26-летнего спортсмена пока нет. Возможно, успех на этом БШ придаст ему новых сил для достижения самых важных целей в карьере.

Следующий турнир Большого шлема пройдет в Баку с 4 по 6 ноября.