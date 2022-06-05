Дзюдо. Большой шлем по дзюдо 2022 в Тбилиси. Триумф храбрых и легендарных

С 3 по 5 июня в Тбилиси проходили соревнования Большого шлема 2022 по дзюдо, на которые собралось множество титулованных спортсменов со всего мира. Несмотря на присутствие мировых звезд, олимпийских и мировых чемпионов, успешнее всех с большим отрывом по золотым медалям выступили хозяева. Особенно это касается мужчин.

Такие великие атлеты, как Лаша Шавдатуашвили, в одиночку способны собрать полный зрительный зал в Грузии. Лучший дзюдоист в истории страны, олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер Игр стал хедлайнером всего турнира, выйдя соревноваться в воскресенье в категории до 73 кг. Здесь он числился первым сеяным, однако вряд ли стоило думать, что конкурентов у него не будет. Это вес тем и интересен, что определить здесь победителя перед стартом со стопроцентной уверенностью кто-то вряд ли возьмется.

Шавдатуашвили — один из самых умных дзюдоистов. Может быть, здесь даже уместнее употребить слово «‎мудрость». Даже в плохой день на татами он способен одолеть соперника, грамотно проанализировав ситуацию и предпринимая набор необходимых действий.

В полуфинале БШ в Грузии ему противостоял соотечестенник Георгий Терашвили. Великому чемпиону было непросто, но все-таки он тактически переиграл соперника. Финал против японца Ойоши Кена получился очень красивым. Сначала успешно атаковал хозяин татами, набирая очки. Затем Ойоши перехватил инициативу, но олимпийскому чемпиону вновь помогла тактика.

Схватка дошла до голден-скора, в котором Шавдатуашвили за полминуты справился с соперником. Очередная великолепная победа грузинской легенды.

В весе до 81 кг внимание зрителей было приковано к Тато Григалашвили ‎— очень талантливому дзюдоисту, который стремился на домашнем татами к золоту БШ. 22-летний спортсмен на протяжении всей турнирной дистанции очень зрелищно проводил поединки и радовал публику постоянными атаками. Но все же об обороне тоже нельзя было забывать...

В финале против корейца Джунхван Ли грузинский спортсмен слишком рьяно пошел в атаку и совершил грубую ошибку, стоившую ему золота турнира.

Всего грузины взяли пять золотых медалей из семи возможных. Помимо 81 кг осечкой стал вес до 66 кг, где Георгий Туташвили уступил в финале опытнейшему и стабильному Денису Виеру из Молдовы.

В женской сетке грузинки отметились двумя бронзовыми наградами, что тоже можно считать хорошим результатом.

Все результаты Большого шлема 2022 в Тбилиси по дзюдо смотрите здесь.

Следующий турнир БШ этого сезона пройдет в монгольском Улан-Баторе с 24 по 26 июня.