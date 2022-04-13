Дзюдо. Большой шлем и Гран-при 2022. Расписание турниров, где смотреть

Постолимпийский сезон в дзюдо стартовал в конце январе. Изначально календарь выглядел очень насыщенным, но претерпел множество изменений и отмен. Тем не менее практически каждый месяц проходит турнир Большого шлема, не отстают и соревнования серии Гран-при. Чемпионат мира в Ташкенте состоится осенью, поэтому весной и летом спортсмены будут сосредоточены именно на турнирах БШ и ГП. Olympics публикует календарь этих турниров по дзюдо в этом году.

Большой шлем и Гран-при 2022. Расписание турниров

Июнь

3 – 6 июня. Большой шлем. Тбилиси, Грузия. Мужчины, женщины

24 – 26 июня. Большой шлем. Улан-Батор, Монголия. Мужчины, женщины

Июль

8 – 10 июля. Большой шлем. Будапешт, Венгрия. Мужчины, женщины

15 – 17 июля. Гран-при. Загреб, Хорватия. Мужчины, женщины

Август

10 – 13 августа. Чемпионат мира среди юниоров. Гуаякиль, Эквадор. Юниоры, юниорки

Октябрь

21 – 23 октября. Большой шлем. Абу-Даби, ОАЭ. Мужчины, женщины

Ноябрь

4 – 6 ноября. Большой шлем. Баку, Азербайджан. Мужчины, женщины

Декабрь

3 – 4 декабря. Большой шлем. Токио, Япония. Мужчины, женщины

Полное расписание соревнований по дзюдо в 2022 году смотрите здесь.

Читайте о результатах прошедших турниров БШ и ГП в 2022 году

Большой шлем в Анталье, Турция. Итоги

Где смотреть Большой шлем и Гран-при по дзюдо в 2022 году

Трансляции и видеоповторы крупнейших турниров вы можем смотреть на официальном сайте Международной федерации дзюдо. Также отдельные турниры показывают тематические каналы.