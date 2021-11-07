Дзюдо. Билалов поставил золотую точку на Большом шлеме

В Баку завершился турнир Большого шлема по дзюдо, который проходил с 5 по 7 ноября. На счету сборной России два золота, одно серебро и две бронзы. Результат чуть хуже, чем на недавнем БШ в Париже, где команде удалось добыть три победы, но все равно позитивный и показывает, что после неудачной Олимпиады в Токио сборная движется в правильном направлении.

В воскресенье золото завоевал Нияз Билалов, выступающий в весовой категории до 100 кг. Действующий чемпион России уверенно прошел по турнирной сетке, встретив серьезное сопротивление лишь в финале. Сначала Нияз победил монгола Хангала Одбаатара, а затем одолел трехкратного триумфатора турниров Мировой серии Кентаро Ииду из Японии. В полуфинале Билалов был сильнее грузина Онисе Санеблидзе. В финале ему противостоял двукратный чемпион Панамерики Шеди эль Нахас из Канады. Основное время не выявило победителя, но на второй минуте «голден скора» россиянин провел успешный прием и получил оценку иппон.

Билалову 27 лет, так что с олимпийскими перспективами у него все в порядке, ведь до Парижа всего три года. Пока у Нияза нет грандиозных побед на международном уровне, так что успех на Шлеме после золота чемпионата страны — отличные шаги на пути к медалям чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Вместе с Билаловым в последний день Большого шлема в Баку выступила еще двое россиян — Татьяна Лялина (свыше 78 кг) и Алихан Цечоев (до 90 кг). До медалей им добраться не удалось.

А накануне первое золото России принес один из самых перспективных спортсменов национальной команды Махмадбек Махмадбеков. Olympics подробно сообщал о его успехе. Позже он прокомментировал знаковую для себя победу, рассказав о тяежлом сопернике по финалу из Японии.

«На международном уровне Ойоши почти не известен, но борец он сильный. Ни одна схватка с его участием до финала не продолжалась больше двух минут. К счастью, я с ним уже боролся, когда ездил в Японию, и знал, что сломя голову атаковать опасно. Поэтому постарался сделать акцент на своей готовности, заставить его устать и нахватать "шидо"», — передает слова спортсмена Федерация дзюдо России.

Следующим крупным международным событием в календаре мирового дзюдо станет Большой шлем в Абу-Даби, который пройдет с 26 по 28 ноября. В Париже и Баку россияне в сумме завоевала пять золотых медалей, так что и завершить год могут в ОАЭ на мажорной ноте.