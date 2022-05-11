Джермелл Чарло – Брайан Кастаньо. Реванш: что ждать и где смотреть

Еще один долгожданный бой между чемпионами мира по боксу пройдет в ночь с 14 на 15 мая 2022 года на профессиональном ринге в Карсоне. В объединительном бою в первом среднем весе (до 69.9 кг) встретятся чемпион мира по по версиям WBC, WBA Super, IBF и The Ring американец Джермелл Чарло и обладатель титула WBO аргентинец Брайан Кастаньо. Причем это будет второй бой между чемпионами – первый, в июле 2021 года завершился ничьей раздельным решением. И Чарло и Кастаньо были уверены в своей победе, что только добавляет интереса к предстоящему матчу-реваншу.

31-летний Чарло за свою карьеру в 36 боях одержал 34 победу (18 нокаутом) при одном поражении и ничейном бое с Кастаньо. Проиграл Джермелл в конце 2018-го Тони Харрисону по очкам, но год спустя взял у него реванш – техническим нокаутом в 11-м раунде. В сентябре 2020 года он нокаутировал Джейсона Росарио, отобрав у того пояса WBA Super и IBF. Таким образом, до полного доминирования в первом среднем весе ему не хватает лишь пояса WBO.

Первый шанс завоевать и этот титул представился Чарло 17 июля 2021 года в Сан-Антонио, однако стать абсолютным чемпионом мира не удалось. По итогам 12 раундов один судья отдал победу Чарло, один – Кастаньо, а третий зафиксировал ничью. Конечно же, оба чемпиона назвали себя победителями этого поединка. Хотя, по оценкам ряда специалистов, все же убедительнее и агрессивнее в большинстве раундов смотрелся Кастаньо. В частности, такое мнение высказал Канело Альварес, поздравивший Брайана.

Брайан Кастаньо был уверен в победе в первом бою Фото © 2021 Getty Images

Но в матче-реванше события на ринге вполне могут развиваться и по иному сценарию. У Кастаньо в активе 17 побед (12 нокаутов) в 19 боях при двух ничьих. Помимо ничейного боя с Чарло был еще один ничейный поединок - с Эрисланди Ларой в 2019 году. Второй бой Чарло – Кастаньо был намечен на 19 марта 2022 года в Лос-Анджелесе, однако травма аргентинца привела к переносу на май. Но сейчас оба бойца готовы к поединку, мечтая не просто о победе в объединительном матче, а о победе нокаутом.

Так, Чарло обещал быть быстрее и сильнее. В свою очередь, Кастаньо, традиционно выбрасывающий больше ударов, намерен соблюдать осторожность в ринге, дабы исключить случайное попадание. Предсказать что-либо в этом бою крайне сложно – шансы Джермелла изначально котировались выше и в первом бою, но, в итоге, он едва не проиграл. Поэтому называть американца однозначным фаворитом точно не стоит.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира WBC, WBA Super, IBF, WBO и The Ring в первом среднем весе (до 69,9 кг). Карсон, США

время начало боя – московское

15 мая, воскресенье

Джермелл Чарло – Брайан Кастаньо. Начало боксерского вечера в 5:00 (SHOWTIME)