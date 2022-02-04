Как заговорить на языке хоккея с шайбой?

Сегодня, 4 февраля, женская команда ОКР по хоккею начнет выступление на олимпийском турнире. В 07:10 по московскому времени начнется игра против сборной Швейцарии. Самое время познакомиться с базовыми терминами этого вида спорта. Основные хоккейные правила можно понять во время просмотра матча, но лучше наблюдать за зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине со знанием дела.

Площадка для хоккея

Хоккейная площадка (коробка) : ледовая поверхность, ограниченная бортами, на которой проходят матчи по хоккею с шайбой. Длина площадки может быть от 56 до 60м, ширина – от 26 до 30м.

: ледовая поверхность, ограниченная бортами, на которой проходят матчи по хоккею с шайбой. Длина площадки может быть от 56 до 60м, ширина – от 26 до 30м. Борт : специальное ограждение хоккейной площадки. Над бортами по всему периметру установлены прозрачные заградительные щиты из безопасного ударостойкого стекла.

: специальное ограждение хоккейной площадки. Над бортами по всему периметру установлены прозрачные заградительные щиты из безопасного ударостойкого стекла. Зона : часть площадки, разделенная специальной линией. Существуют зона обороны (у своих ворот), зона атаки (у чужих ворот), а также средняя зона (нейтральная зона между зонами атаки и обороны каждой команды).

: часть площадки, разделенная специальной линией. Существуют зона обороны (у своих ворот), зона атаки (у чужих ворот), а также средняя зона (нейтральная зона между зонами атаки и обороны каждой команды). Пятак : зоны вбрасывания радиусом 4,5м, центр которых расположен в 6м от ворот.

: зоны вбрасывания радиусом 4,5м, центр которых расположен в 6м от ворот. Площадь ворот: зона перед воротами голубого цвета. Если в момент взятия ворот игрок атакующей команды умышленно находился в площади ворот или держал там клюшку, то гол не засчитывается.

Хоккей с шайбой Фото © Getty Images

Снаряжение для хоккея

Шайба : спортивный снаряд из вулканизированной резины, который игроки пытаются забросить в ворота с помощью клюшки.

: спортивный снаряд из вулканизированной резины, который игроки пытаются забросить в ворота с помощью клюшки. Клюшка : длинный тонкий черенок с плоским крюком на конце из карбона или дерева. Используются для бросков, передач и ведения шайбы. Размер зависит от роста и веса игрока.

: длинный тонкий черенок с плоским крюком на конце из карбона или дерева. Используются для бросков, передач и ведения шайбы. Размер зависит от роста и веса игрока. Коньки : элемент экипировки хоккеиста, который служит не только для перемещения по льду, но и для защиты стопы и лодыжки от травм.

: элемент экипировки хоккеиста, который служит не только для перемещения по льду, но и для защиты стопы и лодыжки от травм. Ворота: конструкция из двух штанг и перекладины. К воротам прикрепляется сетка.

Хоккейный матч в Сочи-2014 Фото © Getty Images

Основные термины

Матч : игровое время, состоящее из трех периодов по 20 минут чистого времени, а также перерывов между периодами длительностью 15-17 минут. В случае ничейного результата по окончании матча возможно назначение овертайма и/или серии буллитов.

: игровое время, состоящее из трех периодов по 20 минут чистого времени, а также перерывов между периодами длительностью 15-17 минут. В случае ничейного результата по окончании матча возможно назначение овертайма и/или серии буллитов. Гол : попадание шайбы в ворота без нарушения правил. Шайба должна полностью пересечь линию ворот. Команда, которая забросит больше шайб, побеждает в матче.

: попадание шайбы в ворота без нарушения правил. Шайба должна полностью пересечь линию ворот. Команда, которая забросит больше шайб, побеждает в матче. Вбрасывание : ввод шайбы в игру судьей в начале матча или после остановки игры. С момента вбрасывания начинается отсчет чистого времени матча.

: ввод шайбы в игру судьей в начале матча или после остановки игры. С момента вбрасывания начинается отсчет чистого времени матча. Вне игры (офсайд) : возникает, если оба конька атакующего игрока команды полностью пересекают синюю линию зоны атаки до того, как это сделает шайба.

: возникает, если оба конька атакующего игрока команды полностью пересекают синюю линию зоны атаки до того, как это сделает шайба. Проброс : бросок шайбы игроком со своей части поля, когда шайба пересекает красную линию у ворот противника, не зацепив никого из игроков. После проброса шайбу вбрасывают в зоне пробросившей команды.

: бросок шайбы игроком со своей части поля, когда шайба пересекает красную линию у ворот противника, не зацепив никого из игроков. После проброса шайбу вбрасывают в зоне пробросившей команды. Игра в большинстве/меньшинстве : численное преимущество, либо наоборот меньшинство, когда игрок одной из команд за нарушение правил удаляется с площадки на определенное время.

: численное преимущество, либо наоборот меньшинство, когда игрок одной из команд за нарушение правил удаляется с площадки на определенное время. Буллит : штрафной бросок за нарушение правил защищающейся стороной при выходе соперника «один на один» с вратарем. Игроки обеих команд, за исключением выполняющего бросок и вратаря другой команды, должны покинуть площадку. Хоккеист, по команде главного судьи, должен подобрать шайбу в центральной точке вбрасывания, проследовать к воротам противника и попытаться забросить шайбу.

: штрафной бросок за нарушение правил защищающейся стороной при выходе соперника «один на один» с вратарем. Игроки обеих команд, за исключением выполняющего бросок и вратаря другой команды, должны покинуть площадку. Хоккеист, по команде главного судьи, должен подобрать шайбу в центральной точке вбрасывания, проследовать к воротам противника и попытаться забросить шайбу. Овертайм: дополнительное время, которое выделяется судьями по окончании трех периодов при равном счете для определения победителя и продолжается до первой заброшенной шайбы. Если овертайм не выявил сильнейшего, назначается серия буллитов.

Команда в хоккее

Вратарь : игрок, защищающий ворота от попадания шайбы. Обычно имеет дополнительную экипировку: маску, щитки, ловушку. Клюшка вратаря шире, чем у полевого игрока.

: игрок, защищающий ворота от попадания шайбы. Обычно имеет дополнительную экипировку: маску, щитки, ловушку. Клюшка вратаря шире, чем у полевого игрока. Защитник : отвечает за организацию обороны в своей зоне, а в атаке выполняет страхующую роль, не давая шайбе выйти из зоны противника. Номинально в каждой команде на льду находятся по два защитника.

: отвечает за организацию обороны в своей зоне, а в атаке выполняет страхующую роль, не давая шайбе выйти из зоны противника. Номинально в каждой команде на льду находятся по два защитника. Нападающий: отвечает за организацию атаки и выигрыш вбрасываний. При обороне нападающие наравне с защитниками, защищают ворота своей команды. В хоккейной пятерке три нападающих: один центральный и два крайних.

Хоккей с шайбой в Пекине-2022

Спортивный центр «Укэсон» и Национальный крытый стадион будут совместно принимать соревнования по хоккею с шайбой в Пекине-2022. Матчи пройдут с 3 февраля по 20 февраля 2022 года.