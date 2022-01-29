StrongerTogether: Олимпийские цели и семейные ценности Донована Каррильо

Суть кампании #StrongerTogether выражает слоган «Каждый взлет, каждое падение, каждую победу мы проживаем вместе».

Когда мы верим друг в друга – мы можем свернуть горы. Вера других укрепляет нашу готовность: отважиться на прыжок, сделать трюк, дотерпеть до финиша. Мы остаемся вместе в радости и горе.

Все это может сказать про свое прошлое и настоящее мексиканский фигурист Донован Каррильо. Семья помогла ему реализовать мечту и пройти отбор на Олимпийские игры.

Нужна смелость уже только для того, чтобы пойти в ледовый спорт в Мексике, где круглый год жара и почти нет традиций в зимних видах спорта. Каррильо сделал этот шаг. И стал первым за 30 лет мексиканцем, который выступит в фигурном катании на зимних Олимпийских играх. Пекин-2022 уже ждет его.

Он начал заниматься в восемь лет, сегодня ему 22. Последние 14 лет никак нельзя назвать легкими для мексиканского спортсмена.

«Заниматься фигурным катанием в моей стране – не самый очевидный выбор. Когда тебе восемь лет и ты живешь в Мексике, тебя будоражит футбол. К счастью, я быстро понял, что футбол не для меня. Конечно, у меня две ноги, но я был очень плох», – с улыбкой говорит Каррильо в сюжете оригинального сериала Olympic Channel под названием Winter Tracks, посвященном его истории.

Семейные связи: Источник вдохновения

На этом пути семья всегда поддерживала фигуриста несмотря на постоянную критику от посторонних.

«Меня много критиковали за то, что я выбрал такой артистичный вид спорта. Но я не позволял этому повлиять на свой выбор, – говорит Каррильо. – Благодаря поддержке семьи я научился игнорировать критику, которая не помогала прогрессировать. Со временем перестал придавать ей значение. Сосредоточился на том, что мне нравится, – на фигурном катании».

Другая проблема заключалась в финансах. Чтобы идти к мечте, нужны были деньги. Родители быстро поняли, что фигурное катание – не дешевое дело. Особенно в Мексике, где почти нет инфраструктуры, чтобы заниматься им на высоком уровне.

Каррильо до сих пор тренируется на катке в торговом центре.

«Самой большой проблемой для нас были деньги. Порой рассматривали вариант отказаться от ледовых тренировок на месяц. Потому что, и я об этом говорила Гойо [тренеру Грегорио Нуньесу], просто не могли позволить себе снимать лед для детей», – рассказывает мать Каррильо Диана.

Однако все оказалось не зря.

«Было тяжело, но, думаю, оно того стоило. Денег не было, зато дети [Донован и его старшая сестра] были счастливы», – добавляет их отец Адольфо.

Донован Каррильо: Олимпиец со смелыми мечтами

Олимпийская мечта Донована разгорелась дома, и разожгли ее родители.

«Попасть на Олимпийские игры – бесценно, – говорит он. – С детских лет родители рассказывали мне, что значит участие в Играх и что шанс попробовать себя на этом уровне есть не у каждого. Потому завоевание путевки на Олимпиаду стало для меня еще более ценным».

В погоне за олимпийской мечтой Донован в 2013 году переехал со своим тренером Грегорио из Гвадалахары в Леон.

«Решившись на это, я оставил дом. Это было тяжело для меня и моих родителей, - рассказывает Каррильо. - Мы очень переживаем. И хотя стараемся быть на связи при помощи телефона и видеочата, это не то же самое, что быть вместе».

Четырехкратный чемпион Мексики завоевал олимпийскую путевку, заняв 20-е место на чемпионате мира 2021 года, который являлся одним из отборочных турниров в Пекин-2022.

Карьера в фигурном катании стала реальной благодаря годам усердного труда. По словам самого Каррильо, «сбылась мечта мальчика, который никогда не сдавался». Что еще приятнее, сбылись грезы не одного мальчишки, но мечта, которой жила и к которой стремилась вся его семья.