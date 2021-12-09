Дмитрий Бивол – Умар Саламов: что ждать и где смотреть

Российский боксер Дмитрий Бивол уже стал звездой мирового бокса. 30-летний Бивол – действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжелом (до 79,4 кг), которому в ближайшем будущем прочат бой с одним из самых кассовых бойцов современности Саулем Альваресом. С февраля 2017 года Дмитрий не боксировал в России, но 11 декабря 2021-го его ждет защита титула в Екатеринбурге – против соотечественника Умара Саламова. Кстати, это будет первый из трех по заключенному контракту боев Бивола в России.

За свою семилетнюю профессиональную карьеру Бивол провел 18 боев. В его активе 18 побед при 11 нокаутах – превосходный послужной список, особенно учитывая уровень ряда оппонентов. Жана Паскаля, Джо Смита, Ленина Кастильо сложно назвать слабаками, однако противостоять россиянину они не смогли. В предыдущий раз Дмитрий выходил на ринг 1 мая, когда единогласным решением судей победил британца Крэйга Ричардса в Манчестере. В общей сложности за пределами России Бивол провел 9 поединков (семь из них в США), благодаря успехам в которых и заработал себе имя в профессиональном боксе.

Возможно, кто-то может назвать манеру Бивола не броской и не слишком эффектной, но Дмитрий – умный боксер, излишне не рискующий и способный по ходу поединков находить уязвимые места у соперников и прибавлять при необходимости после 5 – 6 раундов. Чемпион быстр, техничен, физически вынослив. Безусловно, в предстоящем в Екатеринбурге бою он будет фаворитом. Хотя сам он обходится без шапкозакидательских настроений, называя Саламова – довольно техничным боксером и серьезным претендентом.

Что касается Умара, то в свои 27 лет он также уже довольно хорошо известен в мире профессионального бокса. В его активе 26 побед при одном довольно спорном поражении от австралийца Дэмьена Хупера в Австралии. Он занимал первую позицию в рейтинге WBO, да и по версиям других боксерских организаций среди полутяжей котируется довольно высоко. Саламов довольно высокого роста (192 см) для своего веса, что также можно назвать его козырем. Он давно ходит в подающих большие надежды, планировался его чемпионский бой по версии WBO с Джо Смитом, но, в итоге, он не состоялся. По словам Саламова, после смены соперника ему пришлось менять тактические наработки, однако самое важное – он готов к 12-раундовому бою.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Екатеринбург, Россия

время начало боя - московское

11 декабря, суббота

Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Начало боя не ранее 22:45 (Первый канал, весь боксерский вечер с 17:00 доступен на официальном YouTube-канале RCC Boxing)