Дмитрий Бивол – Сауль Канело Альварес: когда и где пройдет чемпионский бой

То, о чем так долго говорили в мире бокса случится уже через два месяца с небольшим – 7 мая на ринге встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Канело Альварес. Бой пройдет в полутяжелом весе (до 79,38 кг) весе, Биволу предстоит защищать свой титул суперчемпиона мира по версии WBA в этой категории. Напомним, что Канело является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). При этом он уже выигрывал титул в полусреднем весе – в 2019 году он отобрал пояс WBO у россиянина Сергея Ковалева.

Понятно, что на данный момент Альварес является, пожалуй, самым популярным и кассовым бойцом вне зависимости от категории. О желании провести поединок с мексиканцем Бивол говорил еще несколько лет назад, периодически разговоры об организации боксерского матча то активизировались, то смолкали. Предметом дискуссий была в том числе и категория, в которой мог состояться этот поединок. Впрочем, и Канело уже доказывал, что способен подняться в полутяжелый вес и Бивол мог «спуститься» на категорию пониже.

В итоге, решено все же провести бой на «территории» Дмитрия – в полутяжелом весе. В то же время именно он ставит на кон титул, а Альварес своими поясами не рискует. Но игра для обоих стоит свеч – по «вывеске» предстоящий бой выглядит крайне интересно. Безусловно, этот поединок станет самым важным и статусным в карьере Бивола, у которого в активе 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях.

В последний раз он выходил на ринг 11 декабря в Екатеринбурге, уверенно, пусть и без особого блеска, обыграв по очкам Умара Саламова. Тогда предполагалось, что и ближайшие бои Дмитрий по своему контракту проведет в России. Но понятно, что с Альваресом он встретится за пределами родной страны.

Бивол и Сауль – ровесники, Альваресу сейчас также 31 год, он старше россиянина ровно на пять месяцев. Но при этом его профессиональная карьера куда длиннее и интенсивнее – 57 побед (39 ничьих), две ничьи и одно поражение в 60 боях. Единственная неудача произошла в 2013 году в матче с Флойдом Мейвейзером. Но и тогда Сауль смотрелся достойно, пусть и проиграл по очкам. Три же последних боя Канело в суперсреднем весе завершил досрочно. В последний раз он выходил на ринг 6 ноября 2021 года, в 11-м раунде добившись победы над Калебом Плантом и объединив у себя все пояса.

Место боя «Бивол – Альварес» пока официально не объявлено, но очевидно – чемпионский поединок пройдет в США. В последний раз в другой стране Альварес бился более десяти лет назад. Его опыт в полутяжелом весе ограничен боем с Ковалевым 2 ноября 2019-го в Лас-Вегасе, тогда, несмотря на не совсем привычную категорию, Канело победил нокаутом в 11 раунде.