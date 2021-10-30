Дина Аверина: «О рекордных медалях не думала — сегодня выступала просто для себя, для зрителей и как учила Ирина Александровна Винер-Усманова»

Дина Аверина из команды Федерации гимнастики России одержала сегодня рекордную четвертую победу подряд в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в Китакюсю (Япония). Сегодняшний чемпионский титул был добыт в доминирующем стиле: лучшие оценки за три из четырех видов программы и итоговая сумма 108.400 — отрыв Дины от занявшей второе место Алины Горносько из сборной Беларуси составил более трех баллов. Золотая медаль стала для Авериной восемнадцатой в рамках мировых первенств — по этому показателю она теперь тоже однозначно лучшая в истории. Символично, что награду за победу в индивидуальном многоборье вручала экс-рекордсменка — двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.

Эмоциями и впечатлениями от насыщенного историческими событиями дня Дина Аверина поделилась с Olympics после церемонии награждения:

«Я была очень счастлива, ведь Евгения Канаева — наш кумир с детства, и тут она меня награждает! Мне было очень приятно. О рекордных медалях не думала — сегодня выступала просто для себя, для зрителей и как учила Ирина Александровна Винер-Усманова. Выходила и делала все правильно. Я очень обрадовалась, что была первой в потоке и не знала дальше, как другие выступают. Да еще и все прошло очень быстро: в потоке нас было всего девять человек — я не успевала следить за их оценками. Поэтому выступала спокойно и не знала, какой у меня отрыв».

Алина Горносько (Беларусь, серебро), Дина Аверина (золото) и Арина Аверина (бронза) после вручения медалей за индивидуальное многоборье Фото © 2021 Getty Images

Чемпионка мира в упражнениях с лентой Алина Горносько, выигравшая сегодня первую в карьере медаль индивидуального многоборья на чемпионатах мира — серебро, также подвела итоги своего выступления в Китакюсю для Olympics:

«Безусловно, было проделано много работы, чтобы иметь сегодня такой результат. Я счастлива, что сегодня у меня серебро. Я благодарна всем тренерам, врачам и всем, кто стоит за этой работой. Тем более, что сегодня Международный день тренера: счастлива, что смогла сделать моим тренерам, учителям, наставникам такой подарок. Немного похвалю саму себя!

Хочу также отдельно поблагодарить фанатов из Японии — безумно приятно было после упражнений наблюдать на трибунах белорусские флаги. Кто-то принес настоящие, кто-то распечатанные, все мои болельщики очень старались. Это очень приятно — видеть родные лица и родной флаг».

Самой трудной получилась медаль для Арины Авериной — гимнастка смогла собраться после не слишком удачного выступления в упражнениях с обручем и набрать высокую сумму в двух оставшихся видах: мяче и булавах. В последнем случае препятствием для хорошего результата не стало даже падение предмета. О важности этой медали и сегодняшнем настрое Арина рассказала Olympics после окончания выступлений:

«Сегодня День гимнастики (отмечается в России в последнюю субботу октября — прим. Olympics) и День тренера. Ирина Александровна меня как следует настроила и подбодрила, сказала нужные слова и я смогла выйти и сделать все, как умею. Также большое спасибо Юлии Барсуковой: она смогла меня в нужный момент поддержать и успокоить. Без Юлии Владимировны и Ирины Александровны, мне кажется, я бы вообще не вышла больше на ковер и ничего не сделала. Очень рада за Дину, но для меня еще и очень важно то, что после Олимпийских игр я смогла прийти в чувство и взять хотя бы бронзу. Это очень важно, потому что выступать было сложно».

Чемпионат мира по художественной гимнастике (27-31 октября, Китакюсю, Япония)

Расписание

время – московское

31 октября (воскресенье)

11.30 – финал (5 мячей)

12.20 – финал (обручи, булавы)

13.40 – церемония закрытия

Смотрите чемпионат мира по художественной гимнастике на ютуб-канале Международной федерации гимнастики. Квалификационные выступления будут доступны в записи, финалы – в прямом эфире.

В прямом эфире смотрите финалы также на телеканале Матч ТВ и на сайте телеканала.

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