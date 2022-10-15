Дибаба и Айяна дебютируют на марафоне в Амстердаме 2022: что ждать и где смотреть 

Престижный легкоатлетический марафон платинового лейбла World Athletics в Амстердаме в 2022 году пройдет 16 октября. На старт дистанции 42 км 195 м выйдут 18 000 любителей бега со всего мира. Трасса со стартом и финишем на Олимпийском стадионе в столице Нидерландов (построен к Играм 1928 года) считается одной из самых скоростных в мире. Прохладная осенняя погода также способствует быстрым результатам.

У мужчин ориентиром для элитной группы будет рекордное время прошлогоднего победителя Тамирата Толы из Эфиопии — 2 часа 3 минуты 39 секунд. Для того, чтобы установить новый рекорд трассы организаторы марафона собрали великолепную девятку бегунов-марафонцев. Каждый из спортсменов этой группы в карьере преодолевал классическую дистанцию быстрее 2 часов 6 минут. Квартет фаворитов составляют по два представителя Эфиопии и Кении.

Быстрейшее заявочное время — 2:04.33 — в активе Леми Берхану. Однако этот результат пришелся на пиковый в карьере эфиопского бегуна 2016 год — тогда помимо личного рекорда в Дубае он одержал единственную в карьере победу на мейджоре — в Бостоне. В сезоне 2022 Берхану на подиум не поднимался. Его соотечественник Тсегай Гетачев личный рекорд — 2:05.11 — установил в прошлом году в Париже. В нынешнем сезоне в его резюме значится победа в жарком Эр-Рияде весной с результатом 2:06.27.

Главные же претенденты на победу в Амстердаме — кенийцы Сибриан Котут и Титус Кипруто. Оба спортсмена в 2022-м установили личные рекорды. Котут одержал победу в Гамбурге с результатом 2:04.47, а Кипруто финишировал первым в Милане — 2:05.05.

У женщин в центре внимания дебют на марафонской дистанции двух эфиопских суперзвезд стайерского бега. Мировая рекордсменка на дистанции 1500 м (3:50.07) — 31-летняя Гензебе Дибаба последние два сезона провела невнятно — ее преследовали травмы. В 2022-м единственный результат серебряного призера Олимпийских игр — 10 км за 31.02 — был показан в мае. Потенциально Дибаба способна на очень быстрое время на дистанции 42 км 195 м, ведь ее личный рекорд на полумарафоне — 1:05.18, однако нынешняя форма Гензебе остается загадкой.

Олимпийская чемпионка 2016 на дистанции 10 000 м с мировым рекордом Алмаз Айяна возвращается в большой спорт после рождения ребенка. 30-летняя спортсменка не форсирует подготовку, но уже успела установить личный рекорд на полумарафоне 11 сентября в Ньюкасле — 1:07.10.

Еще одна эфиопская спортсменка — 23-летняя Тцехай Гемечу — не так известна как Дибаба или Айяна, однако ее шансы на быстрый дебютный марафон куда выше. Только в нынешнем сезоне она трижды финишировала на полумарафонской дистанции быстрее 1:07, а в конце августа установила личный рекорд — 1:05.01. Среди тех спортсменок, которые уже преодолевали 42 км 195 м, также выделяются представительницы Эфиопии — Азмера Гебру (побеждала в Амстердаме в 2019 году) и Гебеянеш Айеле (четвертое место и личный рекорд — 2:21.22 — как раз в столице Нидерландов).

Амстердамский марафон 2022. Расписание

по московскому времени

16 октября, воскресенье

10:00

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