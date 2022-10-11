Девин Хейни – Джордж Камбосос 2: что ждать и где смотреть

Казалось бы, совсем недавно, 5 июня 2022 года американец Девин Хейни в объединительном бою по боксу в легком весе (до 61,23 кг) уверенно победил австралийца Джорджа Камбососа и стал первым в истории чемпионом мира в этой категории по всем четырем основным версиям - WBA (Super), WBC, IBF, WBO, а также The Ring. Но уже 15 октября в Мельбурне на знаменитой теннисной «Род Лейвер Арене» Хейни и Камбосос проведут матч-реванш, исход которого предсказать не так и просто.

Камбосос и Хейни еще год назад не считались суперзвездами легкого веса, оставаясь в тени Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. Тем не менее, Девин еще в 2019 году завоевал вакантный титул временного чемпиона WBC, причем вскоре пояс превратился из временного в полноценный. Для 20-летнего на тот момент боксера это был потрясающий карьерный взлет. И Хейни не подвел, провел чуть за более чем за год четыре успешные защиты, пусть и не против топ-соперников. Минувшим летом ему представился шанс объединить пояса в бою против Камбососа, и он этим шансом классно воспользовался.

Не сказать, что Девин боксировал в зрелищной манере, но действовал сосредоточенно и эффективно, контролировал дистанцию и попадал гораздо чаще оппонента. В общем, его победа по очкам ни у кого не вызвала сомнений. На данный момент в послужном списке 23-летнего чемпиона 25 побед в 25 боях при 15 нокаутов.

В свою очередь, Камбосос в свои 29 лет провел на профессиональном ринге всего 21 бой, одержал 20 побед при 10 нокаутов и один раз проиграл как раз Хейни. Звезда Джорджа зажглась внезапно в ноябре 2021 года, когда австралиец довольно сенсационно и при этом весьма уверенно обыграл по очкам в бою за три титула Теофимо Лопеса, годом ранее в объединительном бою разобравшегося с Ломаченко. Кстати, поговаривали, что Хейни совсем не прочь провести в ранге абсолютного чемпиона первый бой как раз с Ломаченко, однако Камбосос активировал пункт контракта об обязательном реванше. Не исключено, что поединок Хейни и Ломаченко может состояться уже в первой половине 2023 года, но для этого американцу для начала надо справиться с Камбососом, который очень мотивирован.

Девин Хейни не собирается расставаться со своими чемпионскими поясами Фото © 2021 Getty Images

По словам Джорджа, у него есть план на бой. Да в общем-то и в первом поединке план был, но реализация подкачала. Пока непонятно, модернизировал ли Камбосос старые планы или все же подготовил со своей командой что-то новенькое. Одно очевидно, на комфортной для Хейни дистанции, в зоне досягаемости роскошного джеба Девина, его шансы на реванш невелики. В позиционном бою действующий чемпион наверняка будет выглядеть предпочтительнее, поэтому эксперты советуют Камбососу по максимуму прибавить в активности, рвать дистанцию и вообще действовать агрессивно. Конечно, это рискованно, но защита Хейни также не выглядит непробиваемой. Не стоит сбрасывать со счетов и фактор «своего поля», хотя в предыдущем бою также в Мельбурне, но на другой арене, австралийцу он не помог.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring в легком весе (до 61,23 кг). Мельбурн, Австралия

время начало боя - московское

16 октября, воскресенье

Девин Хейни – Джордж Камбосос. Начало боксерского вечера в 4:00 (Fite TV, E+ по подписке)