Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус: что ждать и где смотреть

Деонтей Уайлдер, пусть дважды подряд и проиграл Тайсону Фьюри, по-прежнему считается одним из сильнейших боксеров-тяжеловесов современности. В ближайшее время он рассчитывает сразиться с Александром Усиком и Энтони Джошуа, но для начала американцу надо в ночь с 15 на 16 октября 2022 года по московскому времени в Бруклине победить в отборочном поединке WBC в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг) победить финского ветерана Роберта Хелениуса.

Хотя Уайлдер и не смог совладать с Фьюри в двух последних титульных боях WBC (22 февраля 2020 года Тайсон выиграл досрочно в седьмом раунде, 9 октября 2021-го – в 11-м раунде), никто не сомневается в его высоком классе и в силе его ударов. Ведь Деонтей совершенно не зря удерживал пояс WBC c 2015 по 2020 годы, совершив десять успешных защит. В том числе и «сыграл вничью» в знаменитом первом поединке трилогии с Фьюри, где сумел дважды отправить соперника в нокдаун.

Конечно, поражения в двух последних боях сказались на репутации Деонтея, но он все равно и в свои 36 лет считается элитным бойцом, с которым не прочь сразиться лучшие из лучших. Так, Фьюри назвал его вторым лучшим в мире боксером-тяжеловесом – естественно, после себя. Послужной список Уайлдера впечатляет – 45 боев, 42 победы, 41 нокаут, а также две поражения и ничья в трех боях против Фьюри. То есть перед нами один из лучших нокаутеров современности.

Роберта Хелениуса не стоит недооценивать Фото © 2021 Getty Images

При этом Уайлдер не выходил на ринг больше года. Он даже раздумывал об окончании карьеры, но в мае заявил, что намерен продолжать. В августе было объявлено, что он сразится с Хелениусом. Который, кстати, также не боксировал с 9 октября 2021-го, когда в рамках одного боксерского шоу с Фьюри и Уайлдером техническим нокаутом одолел Адама Ковнацки. В начале 2020 года Хелениус также досрочно победил Ковнацки, который ранее котировался весьма высоко, причем уже в четвертом раунде. А до этого во втором раунде в ноябре 2019 справился с Матеусом Роберто Осорио. Так что на его счету три досрочные победы в трех последних боях. Всего же в 34 поединках 38-летний финн одержал 31 победу (20 нокаутом) и потерпел три поражения. Среди его жертв в разные годы были такие известные супертяжи, как Ламон Брюстер, Самюэль Питер и Сергей Ляхович.

Между собой в официальных поединках Уайлдер и Хелениус никогда не встречались, но несколько лет назад спарринговали друг с другом. По словам Роберта, наибольшую опасность несет даже не сила ударов Деонтея, а его взрывная скорость. При этом Хелениус уверяет, что хорошо подготовился к бою тактически и комфортно чувствует себя в роли боксера, на которого в предстоящем поединке мало кто ставит. Уайлдер – явный фаворит, тот же Фьюри уверен, что он нокаутирует Хелениуса. Сам финн, само собой, другого мнения. Хотя вряд ли он может рассчитывать на недооценку со стороны соперника, который за две недели до поединка заявил о 597 раундах спаррингов за 27 дней. Победитель боя может сразиться с Энди Руисом за звание обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBC.

Бокс. Отборочный бой по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Бруклин, США

время начало боя - московское

16 октября, воскресенье

Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Начало боксерского вечера в 4:00, начало боя ориентировочноДевин Хейни – Джордж в 7:00 (Fite TV, Fox Sports по подписке)