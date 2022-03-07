Итоги дня – главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. День 3

Подиум Китайской Народной Республики в сноуборде

В третий день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине было разыграно 14 медалей в соревнованиях по горным лыжам, лыжным гонкам и сноуборду.

Китайская Народная Республика заняла весь подиум в большом финале мужского сноуборд-кросса SB-UL, где Цзи Лицзя выиграл золото, а Ван Пэнъяо и Чжу Юнган взяли серебро и бронзу соответственно. Ранее в тот же день Сесиль Эрнандес (Франция) выиграла золото в большом финале женского сноуборд-кросса SB-LL2, а Матти Суур-Хамари (Финляндия) выиграл мужской зачет. В большом финале мужского сноуборд-кросса SB-LL1 действующий чемпион мира Тайлер Тернер (Канада) завоевал золото.

Канадцы добились большего успеха в соревнованиях по лыжным гонкам, поскольку Брайан МакКивер и Натали Уилки одержали победу в гонках на длинные дистанции для слабовидящих и стоя.

Великобритания добавила еще две медали Пекина-2022 в копилку: Менна Фицпатрик и Нил Симпсон, которые вчера выиграли золото в супергиганте, завоевали бронзовые медали в суперкомбинациях для слабовидящих. Серебряный призер супергиганта Джакомо Бертаньолли (Италия) выиграл мужскую гонку, а Генриета Фаркасова (Словакия) одержала победу в женской гонке.

Момент дня

21-летняя Эбба Арсджо (Швеция) продемонстрировала невероятные результаты в суперкомбинации среди женщин стоя и выиграла золото на своих первых Паралимпийских играх со временем 1:56,51 – на полторы секунды быстрее серебряного призера Чжан Мэнцю (Китай). После гонки шведка обратилась с вдохновляющим посланием к начинающим спортсменам по всему миру.

«Я хочу, чтобы другие девочки с инвалидностью – да и мальчики тоже – смотрели на меня и думали: «Я тоже так могу». Я хочу показать им, я стою здесь, делай, как я. Ты станешь намного сильнее и лучше как человек».

Спортсмен дня

Перед большим финалом сноуборд-кросса SB-LL2 в понедельник у Сесиль Эрнандес в ее блестящей карьере было три медали Паралимпийских игр и девять медалей чемпионатов мира (включая пять золотых). Паралимпийское золото напрашивалось.

47-летняя спортсменка блестяще выступила в Снежном парке Геньтин и, наконец, выиграла это неуловимое паралимпийское золото.

«Я очень довольна этой золотой медалью. Это было моей мечтой с тех пор, как я начала заниматься паралимпийским сноубордом, – сказала француженка Olympic Information Services. – Это невероятно. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Сделать все, что я сделала, чтобы быть здесь, а затем заработать эту золотую медаль – это была мечта, и теперь эта мечта сбылась. Я очень-очень горжусь».

Что смотреть дальше

Завтра (во вторник, 8 марта) в программе Пекина-2022 будет еще много событий, а пара-биатлон займет центральное место. В этом виде спорта будут разыграны шесть золотых медалей, соревнования будут проводиться среди мужчин и женщин на средней дистанции сидя, на средней дистанции стоя и с нарушением зрения на среднюю дистанцию. В соревнованиях по хоккею с шайбой в паралимпийском спорте также ждет интересная игра: серебряные медалисты Пхенчхана-2018 из Канады встречаются с бронзовыми медалистами 2018 года из Республики Корея. Керлинг на колясках продолжится еще десятью матчами.

Все медали дня

Женские соревнования

Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация с нарушениями зрения

Золото: Генриета Фаркасова (Словакия)

Серебро: Чжу Дацин (Китай)

Бронза: Менна Фицпатрик (Великобритания)

Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация стоя

Золото: Эбба Арсджо (Швеция)

Серебро: Чжан Мэнцю (Китай)

Бронза: Алана Рэмзи (Канада)

Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация сидя

Золото: Анна-Лена Фостер (Германия)

Серебро: Мураока Момока (Япония)

Бронза: Лью Ситонг (Китай)

Паралимпийские лыжные гонки - длинная дистанция классическим стилем стоя

Золото: Натали Уилки (Канада)

Серебро: Сидни Петерсон (США)

Бронза: Бриттани Худак (Канада)

Паралимпийские лыжные гонки - длинная дистанция классическим стилем с нарушениями зрения

Золото: Оксана Шишкова (Украина)

Серебро: Линн Казмайер (Германия)

Бронза: Леони Мария Вальтер (Германия)

Паралимпийский сноуборд - Cross SB-LL2

Золото: Сесиль Эрнандес (Франция)

Серебро: Лиза Дейонг (Канада)

Бронза: Брианна Хукаби (США)

Мужские соревнования

Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация с нарушениями зрения

Золото: Джакомо Бертаньолли (Италия)

Серебро: Йоханнес Айнер (Австрия)

Бронза: Нил Симпсон (Великобритания)

Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация стоя

Золото: Артур Боше (Франция)

Серебро: Сантери Киивери (Финляндия)

Бронза: Адам Холл (Новая Зеландия)

Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация сидя

Золото: Йеспер Педерсен (Норвегия)

Серебро: Йерун Кампшрер (Нидерланды)

Бронза: Нильс де Ланген (Нидерланды)

Паралимпийские лыжные гонки - длинная дистанция классическим стилем с нарушениями стоя

Золото: Кавайоке Тайки (Япония)

Серебро: Цай Цзяюнь (Китай)

Бронза: Цю Минъян (Китай)

Паралимпийские лыжные гонки - длинная дистанция классическим стилем с нарушениями зрения

Золото: Брайан МакКивер (Канада)

Серебро: Джейк Адикоф (США)

Бронза: Себастиан Модин (Швеция)

Паралимпийский сноуборд - Cross SB-UL

Золото: Цзи Лицзя (Китай)

Серебро: Ван Пэнъяо (Китай)

Бронза: Чжу Юнган (Китай)

Паралимпийский сноуборд - Cross SB-LL1

Золото: Тайлер Тернер (Канада)

Серебро: Майк Шульц (США)

Бронза: Ву Чжунвэй (Китай)

Паралимпийский сноуборд - Cross SB-LL2