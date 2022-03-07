Итоги дня – главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. День 3

Подиум Китайской Народной Республики в сноуборде
В третий день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине было разыграно 14 медалей в соревнованиях по горным лыжам, лыжным гонкам и сноуборду.
Китайская Народная Республика заняла весь подиум в большом финале мужского сноуборд-кросса SB-UL, где Цзи Лицзя выиграл золото, а Ван Пэнъяо и Чжу Юнган взяли серебро и бронзу соответственно. Ранее в тот же день Сесиль Эрнандес (Франция) выиграла золото в большом финале женского сноуборд-кросса SB-LL2, а Матти Суур-Хамари (Финляндия) выиграл мужской зачет. В большом финале мужского сноуборд-кросса SB-LL1 действующий чемпион мира Тайлер Тернер (Канада) завоевал золото.
Канадцы добились большего успеха в соревнованиях по лыжным гонкам, поскольку Брайан МакКивер и Натали Уилки одержали победу в гонках на длинные дистанции для слабовидящих и стоя.
Великобритания добавила еще две медали Пекина-2022 в копилку: Менна Фицпатрик и Нил Симпсон, которые вчера выиграли золото в супергиганте, завоевали бронзовые медали в суперкомбинациях для слабовидящих. Серебряный призер супергиганта Джакомо Бертаньолли (Италия) выиграл мужскую гонку, а Генриета Фаркасова (Словакия) одержала победу в женской гонке.
Момент дня
21-летняя Эбба Арсджо (Швеция) продемонстрировала невероятные результаты в суперкомбинации среди женщин стоя и выиграла золото на своих первых Паралимпийских играх со временем 1:56,51 – на полторы секунды быстрее серебряного призера Чжан Мэнцю (Китай). После гонки шведка обратилась с вдохновляющим посланием к начинающим спортсменам по всему миру.
«Я хочу, чтобы другие девочки с инвалидностью – да и мальчики тоже – смотрели на меня и думали: «Я тоже так могу». Я хочу показать им, я стою здесь, делай, как я. Ты станешь намного сильнее и лучше как человек».
Спортсмен дня
Перед большим финалом сноуборд-кросса SB-LL2 в понедельник у Сесиль Эрнандес в ее блестящей карьере было три медали Паралимпийских игр и девять медалей чемпионатов мира (включая пять золотых). Паралимпийское золото напрашивалось.
47-летняя спортсменка блестяще выступила в Снежном парке Геньтин и, наконец, выиграла это неуловимое паралимпийское золото.
«Я очень довольна этой золотой медалью. Это было моей мечтой с тех пор, как я начала заниматься паралимпийским сноубордом, – сказала француженка Olympic Information Services. – Это невероятно. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Сделать все, что я сделала, чтобы быть здесь, а затем заработать эту золотую медаль – это была мечта, и теперь эта мечта сбылась. Я очень-очень горжусь».
Что смотреть дальше
Завтра (во вторник, 8 марта) в программе Пекина-2022 будет еще много событий, а пара-биатлон займет центральное место. В этом виде спорта будут разыграны шесть золотых медалей, соревнования будут проводиться среди мужчин и женщин на средней дистанции сидя, на средней дистанции стоя и с нарушением зрения на среднюю дистанцию. В соревнованиях по хоккею с шайбой в паралимпийском спорте также ждет интересная игра: серебряные медалисты Пхенчхана-2018 из Канады встречаются с бронзовыми медалистами 2018 года из Республики Корея. Керлинг на колясках продолжится еще десятью матчами.
Все медали дня
Женские соревнования
Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация с нарушениями зрения
- Золото: Генриета Фаркасова (Словакия)
- Серебро: Чжу Дацин (Китай)
- Бронза: Менна Фицпатрик (Великобритания)
Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация стоя
- Золото: Эбба Арсджо (Швеция)
- Серебро: Чжан Мэнцю (Китай)
- Бронза: Алана Рэмзи (Канада)
Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация сидя
- Золото: Анна-Лена Фостер (Германия)
- Серебро: Мураока Момока (Япония)
- Бронза: Лью Ситонг (Китай)
Паралимпийские лыжные гонки - длинная дистанция классическим стилем стоя
- Золото: Натали Уилки (Канада)
- Серебро: Сидни Петерсон (США)
- Бронза: Бриттани Худак (Канада)
Паралимпийские лыжные гонки - длинная дистанция классическим стилем с нарушениями зрения
- Золото: Оксана Шишкова (Украина)
- Серебро: Линн Казмайер (Германия)
- Бронза: Леони Мария Вальтер (Германия)
Паралимпийский сноуборд - Cross SB-LL2
- Золото: Сесиль Эрнандес (Франция)
- Серебро: Лиза Дейонг (Канада)
- Бронза: Брианна Хукаби (США)
Мужские соревнования
Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация с нарушениями зрения
- Золото: Джакомо Бертаньолли (Италия)
- Серебро: Йоханнес Айнер (Австрия)
- Бронза: Нил Симпсон (Великобритания)
Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация стоя
- Золото: Артур Боше (Франция)
- Серебро: Сантери Киивери (Финляндия)
- Бронза: Адам Холл (Новая Зеландия)
Паралимпийский горнолыжный спорт - суперкомбинация сидя
- Золото: Йеспер Педерсен (Норвегия)
- Серебро: Йерун Кампшрер (Нидерланды)
- Бронза: Нильс де Ланген (Нидерланды)
Паралимпийские лыжные гонки - длинная дистанция классическим стилем с нарушениями стоя
- Золото: Кавайоке Тайки (Япония)
- Серебро: Цай Цзяюнь (Китай)
- Бронза: Цю Минъян (Китай)
Паралимпийские лыжные гонки - длинная дистанция классическим стилем с нарушениями зрения
- Золото: Брайан МакКивер (Канада)
- Серебро: Джейк Адикоф (США)
- Бронза: Себастиан Модин (Швеция)
Паралимпийский сноуборд - Cross SB-UL
- Золото: Цзи Лицзя (Китай)
- Серебро: Ван Пэнъяо (Китай)
- Бронза: Чжу Юнган (Китай)
Паралимпийский сноуборд - Cross SB-LL1
- Золото: Тайлер Тернер (Канада)
- Серебро: Майк Шульц (США)
- Бронза: Ву Чжунвэй (Китай)
Паралимпийский сноуборд - Cross SB-LL2
- Золото: Матти Суур-Хамари (Финляндия)
- Серебро: Гаррет Герос (США)
- Бронза: Бен Тадхоуп (Австралия)