Давид Попович: новая звезда мирового плавания

Вундеркинд из Румынии Давид Попович стал сенсацией чемпионата мира по водным видам спорта — 2022. Перед мировым первенством 17-летний пловец не значился в списке фаворитов на чемпионский титул. Однако в Будапеште Попович одержал две блестящие победы, заставив весь спортивный мир заговорить о себе.

Сначала Попович завоевал титул чемпиона мира на дистанции 200 м вольным стилем с новым мировым рекордом среди юниоров — 1:43.21. Днем позже он оформил золотой дубль на стометровке вольным стилем и вновь с мировым юниорским рекордом 47.13.

Рассказываем о чудо-пловце из Бухареста, который в свои 17 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории плавания.

Давид Попович начал плавать в возрасте четырех лет, чтобы решить проблемы со здоровьем. У мальчика развивался сколиоз, и врач посоветовал отдать ребенка в бассейн, чтобы помочь исправить небольшие деформации позвоночника. Вода стала для него естественной стихией, Давид совершенствовал свою технику и результаты.

В 10 лет Попович выиграл свой первый национальный титул среди юношей, это мотивировало его развиваться дальше. Четыре года спустя он стал самым быстрым пловцом на дистанции 100 м вольным стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку.

В июле 2021 года на чемпионате Европы среди юниоров в Риме румынский вундеркинд дважды побил юниорский рекорд на дистанции 100 м вольным стилем и завоевал три золота в заплывах на 50, 100 и 200 м вольным стилем. В августе 2021 года Попович стал самым молодым участником финалов на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Давид Попович после победы в финале 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 Фото © 2022 Getty Images

Давиду Поповичу 17 лет, его рост составляет 190 см, а вес — 80 кг. Размах его рук в воде — 2,05 метров. Его считают одаренным, уникальным спортсменом, который создан для плавания. Комментаторы называют Поповича Стефом Карри в плавании.

«Когда Попович опускает руки в воду, размах его «крыльев» впечатляет. Он непохож ни на одного другого пловца. Он как Стеф Карри, бросающий трехочковый. Вы не можете это повторить!» — говорит в своем подкасте австралийский пловец Бретт Хоук.

Поповича называют следующим Ианом Торпом и Майклом Фелпсом, которые, между тем, являются кумирами румынского пловца. При всем ажиотаже и внимании, которые обрушились на юного чемпиона, он остается скромным и сдержанным.

При всем ажиотаже и внимании, которые обрушились на юного чемпиона, он остается скромным и сдержанным Фото © 2022 Getty Images

В свободное от спорта время Давид интересуется психологией и после окончания школы планирует поступать на факультет психологии в один из университетов Румынии.

Мне нравится изучать человеческое поведение и мозг, потому что знаю, чего может достигать человек, если правильно использует разум. Мышцы играют важную роль, но мозг — это самый важный инструмент хорошего спортсмена.

· Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics

· Результаты соревнований смотрите здесь

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