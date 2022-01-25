Дарья Качанова претендует на медаль на Играх-2022 в Пекине. Ее карьера чуть не оборвалась из-за страшного падения

Карантин не помеха медалям

С 7 по 9 января на катке «Тиалф» в Херенвене состоялся чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Российские спортсмены прибыли в Нидерланды заранее, однако все равно пропустили первый день соревнований из-за положительных ПЦР-тестов. Команде пришлось провести пять дней в изоляции без доступа ко льду.

Для Дарьи Качановой пропуск первого дня чемпионата означал потерю потенциальной медали в командном спринте – в этой дисциплине она выиграла золото чемпионата Европы-2020, а также завоевала бронзу и серебро на чемпионатах мира 2019 и 2020 годов соответственно.

«Уже сложно во что-то верить в плане участия в чемпионате Европы. Кажется смешным, что можно выйти на старт и, не катаясь с 30 декабря, показать какой-то результат», – делилась Качанова переживаниями с сайтом «Матч ТВ» до выхода на лед в Херенвене.

Однако оставшиеся дни турнира 24-летняя спортсменка использовала по-максимуму. 8 января Качанова финишировала третьей в гонке на 500м (вслед за Ангелиной Голиковой), а 9 января взяла бронзу в забеге на 1000м. Четырехкратная чемпионка мира среди юниоров провела карантин с пользой: в гостиничном номере она продолжала тренировки.

«Использовали велотренажеры – их привезли с собой. Голландцы предоставили нам имитационные доски, на которых можно отрабатывать скольжение – за это им отдельное спасибо», – рассказала Дарья о нюансах подготовки официальному сайту Олимпийского комитета России.

Чтобы ноги не отвыкали от коньков, Качанова ходила в них прямо по комнате: «Да, мы надевали коньки и ходили в них, чтобы чувство конька, насколько это возможно, сохранялось. Но лед, конечно, ничем заменить нельзя. Даже на имитационной доске теряешь чувство скольжения. Хотя в любом случае такие тренировки – лучше, чем ничего».

Завоевав бронзу на 500-метровке российская конькобежка поднялась на подиум в маске с надписью I’m smiling, что в переводе с английского означает «я улыбаюсь». Дарья хотела, чтобы все знали, насколько это радостное событие для нее: «Я сейчас такая счастливая, улыбаюсь, а этого никто не видит. Поэтому решила написать словами. Чтобы все знали, что под маской скрывается улыбка».

Дарья Качанова Фото © Pro Shots

Падение и испуг

Для Качановой ценна любая награда. Особенно после неприятного инцидента в межсезонье 2019 года. На одной из тренировок в ледовом дворце «Крылатское» Дарья сильно ударилась об лед. Со стороны падение выглядело очень страшно – спортсменку сразу же повезли в больницу.

По дороге в медицинское учреждение конькобежка перебрала в голове много негативных сценариев: от пропуска сезона до отказа ног. Предпосылки для таких печальных мыслей действительно были. После падения Дарья не могла пошевелить ни рукой, ни ногой.

«Было очень страшно. Ужасный момент. Промелькнула мысль, что дальше уже ничего не будет, не дай бог. Старалась эти мысли отогнать от себя», – призналась Качанова в интервью РИА Новости. К счастью, обошлось без серьезных травм. Ушибы и повреждения мышц не оставили спортсменку в больнице надолго, и вскоре она продолжила подготовку к сезону.

Дарья Качанова Фото © 2020 Getty Images

Олимпийский дебют

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине конькобежцы разыграют 14 комплектов наград, и у Качановой есть шанс побороться сразу за несколько медалей. 500м, 1000м, командный спринт – во всех этих дисциплинах Дарья уже поднималась на подиум в рамках международных соревнований.

Для Качановой это будет первая Олимпиада, поэтому волнение присутствует: «Стараюсь даже не думать о том, насколько это важное событие. Я и так человек эмоциональный, поэтому пытаюсь лишний раз себя не накручивать. Просто тренируюсь и стараюсь качественно выполнять все, что от меня требуется». Если в Пекине Дарья сумеет совладать с эмоциями, то вполне способна принести команде ОКР медаль.