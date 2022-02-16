Дамир Шарипзянов: хоккеист, который блокирует шайбы своим телом

В составе хоккейной команды ROC на зимних Олимпийских играх 2022 года выступает один из наиболее самоотверженных защитников КХЛ – Дамир Шарипзянов. Поездка в Пекин стала своеобразной наградой за легендарную победу в Кубке Гагарина-2021. В плей-офф того турнира игрок «Авангарда» получил травмы, которые стоили ему поездки на чемпионат мира.

Опыт за океаном

Профессиональная карьера Шарипзянова началась в 16 лет. После сезона в Молодежной хоккейной лиге его пригласили в Канаду. В услугах молодого таланта из Нижнекамска был заинтересован клуб «Оуэн-Саунд Аттак».

Переехав в столь юном возрасте за океан, Дамир столкнулся со множеством трудностей. В команде не было ни одного русскоговорящего игрока, поэтому поначалу казалось, что он не задержится на новом месте надолго. Однако постепенно одноклубники подтянули россиянина в плане английского языка, что значительно упростило процесс адаптации.

В Канаде защитник отыграл три сезона и не пожалел, что согласился на авантюру. «Наверное, самое главное, в чем я добавил – это катание. На протяжении первых трех лет очень много над ним работал, оставался практически после каждой тренировки. Катание у меня было не очень, об этом мне всегда говорили. Но я много работал, запоминал упражнения, которые давали, летом приезжал в Россию и делал», – рассказал Шарипзянов в интервью официальному сайту ХК «Авангард».

Затем Шарпи, как называли его в Северной Америке, отправился в Соединенные Штаты. Минуя драфт НХЛ, с защитником подписал контракт клуб «Лос-Анджелес Кингз» и отправил его набираться опыта в команды АХЛ: сначала в «Онтарио Рейн», а потом в «Манчестер Монаркс».

Становление в КХЛ

За два сезона он так и не получил шанса выйти на лед в НХЛ, поэтому в 21 год вернулся в Россию. «Нефтехимик» из родного города стал отличным выбором – там Шарипзянов провел три года и отыграл почти две сотни матчей. Стабильные выступления способствовали к переходу в один из сильнейших клубов КХЛ – «Авангард».

Если в «Нефтехимике» Дамир был самым результативным защитником команды, то в новом клубе ему пришлось скорректировать стиль игры и больше концентрироваться на оборонительных действиях. Благодаря опытному канадскому тренеру Бобу Хартли, который в 2001 году завоевал Кубок Стэнли с «Колорадо», Шарипзянов стал одним из самых эффектных защитников лиги.

Фирменным приемом Дамира стали блок-шоты. Ярче всего навыки остановки бросков проявились в прошлом году в последнем матче финальной серии против ЦСКА. Когда в концовке игры «Авангарду» пришлось втроем противостоять пятерым соперникам, Шарипзянов превратился в настоящую стену, заблокировав три броска подряд.

Человек-магнит

После этого защитника стали называть человеком-магнитом. Несмотря на защитное обмундирование хоккеистов, останавливать шайбу телом довольно больно. Но хоккеист готов потерпеть, так как это приносит пользу команде, а также заводит партнеров и болельщиков на трибунах.

«Если ты решил принять на себя шайбу, то должен забрать дальнюю часть ворот, где голкиперу сложнее поймать. Если в меньшинстве твоя команда пропустила гол в дальний от вратаря угол, то это гол защитника. Я, если честно, стараюсь больше сокращать дистанцию, потому что если шайба успеет разогнаться, то будет намного больнее», – объяснил нюансы хоккеист в интервью «Чемпионату».

Весь прошлогодний плей-офф Шарипзянов провел с повреждениями. Доходило до того, что было сложно держать клюшку в руках. Все матчи Дамир отыграл благодаря обезболивающим таблеткам и только несколько – без уколов. «Да, пальцы сломаны. До сих пор один не сгибается до конца», – признался защитник в прошлом мае.

Из-за травм Шарипзянову пришлось пропустить чемпионат мира, но на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине он в строю. Завтра, 17 февраля, ему исполнится 26 лет, при этом подарок он может сам себе сделать уже сегодня, обыграв Данию – это позволит команде ROC побороться минимум за бронзовые медали.