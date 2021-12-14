Сменить вид спорта и войти в историю. Все, что нужно знать о Евгении Климове

Оставил лыжное двоеборье после Сочи-2014

Климов впервые отправился на занятия по лыжному двоеборью в девять лет. Он один из класса заинтересовался предложением местного тренера и приступил к изучению базовых навыков. В 19 Евгений дебютировал на Кубке мира, а в 21 выступил на домашней Олимпиаде.

Евгений Климов, Сочи-2014 Фото © 2014 Getty Images

Игры в Сочи начались многообещающе для молодого спортсмена. В нормальном трамплине Климов занял третье место. Однако в лыжной гонке вскрылось слабое место – медленный ход. Евгений финишировал последним и занял итоговую 45-ю позицию. Такой досадный результат заставил спортсмена задуматься о переходе в чистые прыжки на лыжах с трамплина.

Первым из русских прыгунов выиграл этап Кубка мира

Исключив лыжные гонки, Климов значительно прибавил в прыжках. В 2017 году он стал третьим на этапе Турне четырех трамплинов – до этого прыгуны-мужчины из России не завоевывали призовых мест с 2012-го.

Спустя полтора года Климову покорилась и победа на Кубке мира. Такого успеха не добивался ни один русский летающий лыжник. «Надеюсь, на следующей Олимпиаде в 2022 году ему удастся стать чемпионом, я об этом только и думаю», – сказал после победного этапа Владимир Белоусов, обладатель золотой медали в прыжках с трамплина на Олимпиаде-1968 в Гренобле.

Претендовал на звание «Спортсмен года»

После исторической победы на Кубке мира про Климова заговорили как о потенциальном топ-спортсмене. В 2019-м известный журнал GQ включил Климова в список претендентов на звание «Спортсмен года». Журнал выбирает лучшего атлета страны с 2003 года.

Помимо Климова, читатели могли голосовать за бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, хоккеиста Александра Овечкина, конькобежца Павла Калужникова и теннисиста Карена Хачанова. По итогам голосования, «Спортсменом года» стал звездный игрок НХЛ Александр Овечкин.

Нацелен на медаль Пекина-2022

Сезон прыжков с трамплина начался три недели назад, и пока лучший результат Климова – 16-е место. Спортсмен не хочет форсировать события и стремится плавно набирать форму. «Важно на первых стартах не «выпрыгивать из ботинок». Важнее – выступить спокойно, уверенно и с холодной головой, слушая свой организм, чтобы с каждым стартом постепенно наращивать обороты», – сказал Евгений в интервью спортивному радио «Движение».

В этом сезоне весь фокус на Олимпийских играх. «На Олимпиаде мне исполнится 28. Старт сразу после моего дня рождения. Цель – не просто достойное выступление на Олимпийских играх. Хорошо было бы взять медаль», – поделился Климов ожиданиями от Пекина-2022 с YouTube-проектом «Фавориты жаркой зимы».