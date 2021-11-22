Чемпионат России по плаванию-2021 на короткой воде. Итоги

С 16 по 21 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по плаванию. на короткой воде (в 25-метровом бассейне), который стал завершающим этапом отбора в команду на чемпионат мира в Абу-Даби (начнется 15 декабря). Уже точно известно, что в ОАЭ не поедут двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании на спине Евгений Рылов и призер Игр в Рио — брассист Антон Чупков. Однако, медальные перспективы сборной на короткой воде от этого не пострадали — как показал чемпионат страны в Санкт-Петербурге, и у Рылова, и у Чупкова есть достойная замена. В брассе набрал ход Александр Жигалов: золото с личным рекордом и квалификационным временем на 100 м и серебро также с выполнением норматива на 200 м.

У спинистов главный герой чемпионата страны — 20-летний пловец из Мурманска Павел Самусенко. Спортсмен, которому фантастически не повезло на чемпионате Европы в Казани (два четвертых места с минимальным отставанием) сполна реализовал свою форму в Центре плавания Санкт-Петербурга и теперь является претендентом уже на медали мирового уровня. На своих коронных дистанциях 50 и 100 м на спине Самусенко не только одержал уверенные победы, но и проплыл быстрее квалификационного норматива на чемпионат мира. Особенно примечательной в плане показанного времени стала стометровка: 49.33 секунды при нормативе 49.99 (быстрее из россиян плыл только олимпийский призер и лидер сборной Климент Колесников — его Самусенко в этом сезоне обгонял только на полтиннике на этапе Кубка мира в Казани). Павел также проявил себя как универсал — еще одну победу на чемпионате страны он одержал на стометровке баттерфляем: 49.94 с (на девятнадцать сотых лучше норматива). Дополнили коллекцию наград Самусенко два серебра на 50 и 100 м вольным стилем. На последней дистанции одержал победу находящийся в отличной форме 32-летний призер эстафеты на Олимпиаде в Лондоне Сергей Фесиков. Кроме того, Сергей дважды показывал лучшее время дня на эстафетных этапах (100 и 50 м вольным стилем), а главным его достижением стала победа на стометровке комплексом с квалификационным нормативом в Абу-Даби.

«Я еще не «списанный», еще что-то могу. И очень рад, что на этой дистанции стал чемпионом страны спустя 14 лет», — заметил Фесиков в интервью «Матч! ТВ».

В женской части соревнований самым ярким событием стало противостояние двух брассисток — самой титулованной спортсменки в истории российского плавания Юлии Ефимовой и демонстрирующей высокие результаты этой осенью Ники Годун. Последняя сделала золотой дубль на дистанциях 50 и 100 м. В обоих случаях Годун проплыла по личному рекорду и гораздо быстрее квалификационного норматива на чемпионат мира. Особенно стоит отметить стометровку в исполнении Ники: 1:03.77 — лучше в сезоне в мире плыли только две спортсменки. Ефимова же свою единственную победу одержала на любимой дистанции 200 м. При этом, трехкратная олимпийская медалистка продемонстрировала отличную форму: 2:18.06 — среди россиянок на короткой воде в 2021 году быстрее была только чемпионка Европы Евгения Чикунова.

В спринте отметилась Арина Суркова: победы с выполнением норматива в Абу-Даби на 50 м и баттерфляем, и вольным стилем. А самой результативной спортсменкой в Санкт-Петербурге стала с семью золотыми медалями Екатерина Никонова. При этом, личных побед в ее активе только две: на 100 и 200 м кролем, все остальные награды высшей пробы у Никоновой — эстафетные.

Все результаты чемпионата России по плаванию в 25-метровом бассейне-2021 смотрите здесь

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