Чемпионат России по плаванию-2021 в короткой воде: что ждать и где смотреть

Необычайно насыщенный осенне-зимний сезон-2021 в плавании продолжается. После Кубка мира и чемпионата Европы, завершившихся в Казани, кто-то из россиян отправился на плей-офф Международной лиги плавания ISL, кто-то взял небольшой перерыв. Однако многие известные пловцы выступят на чемпионате России в 25-метровом бассейне, который пройдет с 16 по 21 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге.

Пожалуй, главной звездой предстоящего турнира можно назвать Юлию Ефимова. Многократная чемпионка мира решила не завершать сезон после Кубка мира и, пропустив чемпионат Европы, решила-таки попробовать пройти отбор на чемпионат мира в Абу-Даби (13 – 18 декабря) на своих коронных дистанциях в брассе. А чемпионат России, как и чемпионат Европы, как раз и считается одним из этапов отбора на ЧМ-2021. Также отметим возвращение к соревнованиям одного из сильнейших брассистов у мужчин – Кирилла Пригоды.

Выступит в Петербурге и одна из героинь чемпионата Европы Светлана Чимрова, также в заявочные листы вошли Иван Гирев, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев, Кирилл Мартынычев, Арина Суркова, Вероника Андурсенко, Павел Самусенко, Григорий Тарасевич, Дарья Васькина, Ника Годун и ряд других известных пловцов.

Чемпионат России по плаванию-2021 в 25-метровом бассейне (короткой воде). Санкт-Петербург. Расписание финалов

16 ноября, вторник

Мужчины. 400 м вольный стиль. Женщины. 200 м вольный стиль. Мужчины. 200 м баттерфляй. Женщины. 400 м комплексное плавание. Мужчины. 200 м комплексное плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Начало в 18:00

17 ноября, среда

Женщины. Эстафета 4х50 м комбинированная. Мужчины. 100 м на спине. Женщины. 200 м баттерфляй. Мужчины. 100 м брасс. Женщины. 50 м брасс. Мужчины. 200 м вольный стиль. Женщины. 100 м на спине. Смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль. Начало в 18:00

18 ноября, четверг

Мужчины. 200 м брасс. Женщины. 100 м вольный стиль. 200 м на спине. Мужчины. 100 м баттерфляй. 800 м вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:00

19 ноября, пятница

Мужчины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 100 м комплексное плавание. 400 м вольный стиль. Мужчины. 50 м вольный стиль. 50 м на спине. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

20 ноября, суббота

Мужчины. Эстафета 4х50 м комбинированная. Женщины. 200 м комплекс. Мужчины. 50 м баттерфляй. Женщины. 50 м на спине. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 400 м брасс. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

21 ноября, воскресенье

Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Мужчины. 1500 м вольный стиль. 100 м вольный стиль. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 50 м брасс. Женщины. 50 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 17:00

Прямые трансляции утренних заплывов (с 9.00) и финальных и полуфинальных заплывов смотрите на You-Tube канале Всероссийской федерации плавания. Полуфиналы и финалы смотрите также * 16-18 ноября и 21 ноябр*я в прямом эфире канала «Старт», 19 ноября и 20 ноября – в записи

Стартовые протоколы и онлайн-результаты чемпионата России в смотрите здесь

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