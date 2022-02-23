Чемпионат России по легкой атлетике-2022 в помещении: где смотреть и что ждать

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет в 2022 году с 25 по 27 февраля в Москве в ЛФК ЦСКА и соберет главных звезд «королевы спорта», которые не стали пропускать зимний сезон. В частности, планируется выступление олимпийской чемпионки Токио в прыжках в высоту Марии Ласицкене и серебряного призер Игр-2020 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой.

Чуть раньше, 22 февраля в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по многоборьям, который выиграли Илья Шкуренев у мужчин и Виктория Васейкина у женщин. Но понятно, что именно в Москве в ближайший уик-энд пройдет главный старт внутреннего сезона.

Год назад Ласицкене и Сидорова довольно уверенно выиграли зимний чемпионат России, причем Мария это сделала седьмой раз в карьере. Правда, тогда международные старты из-за отсутствия допуска были для них закрыты. Сейчас же в плане выступления на турнирах за пределами России у Ласицкене и Сидоровой все в порядке. Так, Анжелика на днях победила на международном турнире в Клермон-Ферране с лучшим результатом сезона в мире (4,87), а второй с личным рекордом (4,81) стала Полина Кнороз. Ласицкене, пропустившая этой зимой несколько стартов из-за простуды, также постепенно набирает форму – в Баньска-Быстрице она была шестой, а в Бирмингеме – уже второй с прыжком на 1,91. Время до главного старта зимнего сезона у олимпийской чемпионки еще есть – ЧМ-2022 в помещениях в Белграде пройдет с 18 по 20 марта. В этом плане чемпионат России должен стать для Марии и других лидеров полезным подводящим стартом.

Расписание чемпионата России по легкой атлетике-2022 в помещении (финалы) с прямыми трансляциями.

Москва, 25 – 27 февраля

25 февраля, пятница

Женщины. Шест. Начало в 17:00. 60 м с/б. Начало в 17:40. 60 м. Начало в 18:00. 3000 м. Начало в 18:10.

Мужчины. 60 м с/б. Начало в 17:50. 60 м. Начало в 18:05. 3000 м. Начало в 18:25.

26 февраля, суббота

Женщины. Длина. Начало в 15:45. Ядро. Начало в 16:10. 400 м. Начало в 17:10. 800 м. Начало в 18:15.

Мужчины. Шест. Начало в 16:35. Высота. Начало в 16:40. Длина. Начало в 17:15. 400 м. Начало в 17:20. Ядро. Начало в 17:30. 800 м. Начало в 18:25

27 февраля, воскресенье

Женщины. Тройной. Начало в 12:30. 200 м (всероссийские соревнования). Начало в 12:45. Высота. Начало в 13:00. 5000 м (всероссийские соревнования). Начало в 13:00. 1500 м. Начало в 14:00. Эстафета 4х400 м. Начало в 15:15.

Мужчины. 200 м (всероссийские соревнования). Начало в 12:50. 5000 м (всероссийские соревнования). Начало в 13:20. 1500 м. Начало в 14:30. Эстафета 4х400 м. Начало в 15:30.

В расписании финалов возможны незначительные изменения

Прямые трансляции смотрите на YouTube-канале Всероссийской федерации легкой атлетики

Календарь World Indoor Tour-2022 смотрите здесь