Чемпионат России по боксу среди женщин-2021: что ждать и где смотреть

С 26 ноября по 3 декабря 2021 года в Челябинске проходит чемпионат России по боксу среди женщин, в котором в общей сложности принимает участие почти 200 спортсменок. Из лидеров женской сборной отсутствует только бронзовый призер Игр-2020 в Токио Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Медали будут разыграны в 12 весовых категориях. Причем в Челябинск приехали в том числе участницы Олимпийских игр в Токио Саадат Далгатова, Светлана Солуянова и Людмила Воронцова. Для Солуяновой предстоящий турнир станет вообще первым после олимпийских соревнований в Токио, в то время как Далгатова и Воронцова уже выступали соревнованиях после августа 2021 года и даже отметились победами. В частности, Далгатова выиграла чемпионат мира военнослужащих.

Бокс. Чемпионат России-2021 среди женщин. Челябинск. Расписание соревнования

26 ноября, пятница

Предварительные бои. Начало в 10:00 и 16:00

27 ноября, суббота

Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00

28 ноября, воскресенье

Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00

29 ноября, понедельник

Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00

30 ноября, вторник

Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00

1 декабря, среда

Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00

2 декабря, четверг

Полуфиналы. Начало в 11:00

3 декабря, пятница

Финалы. Начало в 15:00

Прямые трансляции чемпионата России по боксу-2021 среди женщин смотрите на канале «Матч! Боец» и Sportbox.ru, а также на You-Tube канале Федерации бокса России

https://www.youtube.com/channel/UCXGUO2wK3JBJueNGwM5pIUA