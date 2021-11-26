Чемпионат России по боксу среди женщин-2021: что ждать и где смотреть

С 26 ноября по 3 декабря 2021 года в Челябинске проходит чемпионат России по боксу среди женщин, в котором в общей сложности принимает участие почти 200 спортсменок. Из лидеров женской сборной отсутствует только бронзовый призер Игр-2020 в Токио Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).
Медали будут разыграны в 12 весовых категориях. Причем в Челябинск приехали в том числе участницы Олимпийских игр в Токио Саадат Далгатова, Светлана Солуянова и Людмила Воронцова. Для Солуяновой предстоящий турнир станет вообще первым после олимпийских соревнований в Токио, в то время как Далгатова и Воронцова уже выступали соревнованиях после августа 2021 года и даже отметились победами. В частности, Далгатова выиграла чемпионат мира военнослужащих.
Бокс. Чемпионат России-2021 среди женщин. Челябинск. Расписание соревнования
26 ноября, пятница
Предварительные бои. Начало в 10:00 и 16:00
27 ноября, суббота
Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00
28 ноября, воскресенье
Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00
29 ноября, понедельник
Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00
30 ноября, вторник
Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00
1 декабря, среда
Предварительные бои. Начало в 10:00 и 15:00
2 декабря, четверг
Полуфиналы. Начало в 11:00
3 декабря, пятница
Финалы. Начало в 15:00
Прямые трансляции чемпионата России по боксу-2021 среди женщин смотрите на канале «Матч! Боец» и Sportbox.ru, а также на You-Tube канале Федерации бокса России