Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022. Плавание: полное расписание

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.
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Olympics публикует полное расписание турнира в плавании в бассейне.
Плавание
Время указано местное (Будапешт, GMT+2).
18 июня (суббота)
09.00 — 12.15. Предварительные заплывы
- 200 м, комплексное плавание. Женщины.
- 400 м, вольный стиль. Мужчины.
- 100 м, баттерфляй. Женщины.
- 50 м, баттерфляй. Мужчины.
- 400 м, вольный стиль. Женщины.
- 100 м, брасс. Мужчины.
- 400 м, комплексное плавание. Мужчины.
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.
18.00 — 20.20
- 400 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 100 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
- 50 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
- 400 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 100 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
- 200 м, комплексное плавание. Женщины, полуфинал.
- 400 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал
19 июня (воскресенье)
09.00 — 11.45. Предварительные заплывы
- 100 м, плавание на спине. Женщины.
- 100 м, плавание на спине. Мужчины.
- 100 м, брасс. Женщины.
- 200 м, вольный стиль. Мужчины.
- 1500 м, вольный стиль. Женщины.
18.00 — 19.50
- 100 м, брасс. Мужчины, финал.
- 100 м, баттерфляй. Женщины, финал.
- 100 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.
- 100 м, брасс. Женщины, полуфинал.
- 50 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
- 100 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
- 200 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
- 200 м, комплексное плавание. Женщины, финал.
20 июня (понедельник)
09.00 — 11.45. Предварительные заплывы
- 50 м, брасс. Мужчины.
- 200 м, вольный стиль. Женщины.
- 200 м, баттерфляй. Мужчины.
- 800 м, вольный стиль. Мужчины.
18.00 — 20.05
- 200 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 1500 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 50 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
- 100 м, плавание на спине. Женщины, финал.
- 100 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
- 200 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
- 200 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
- 100 м, брасс. Женщины, финал.
21 июня (вторник)
09.00 — 12.00. Предварительные заплывы
- 50 м, плавание на спине. Женщины.
- 100 м, вольный стиль. Мужчины.
- 200 м, комплексное плавание. Мужчины.
- 4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета.
18.00 — 20.15
- 800 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 200 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 100 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
- 50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
- 200 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
- 50 м, брасс. Мужчины, финал.
- 200 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
- 200 м, комплексное плавание. Мужчины, полуфинал.
- 4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета, финал.
22 июня (среда)
09.00 — 11.45. Предварительные заплывы
- 100 м, вольный стиль. Женщины.
- 200 м, плавание на спине. Мужчины.
- 200 м, брасс. Женщины.
- 200 м, брасс. Мужчины.
- 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.
18.00 — 20.15
- 200 м, баттерфляй. Женщины, финал.
- 100 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
- 100 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
- 200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
- 200 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.
- 200 м, брасс. Женщины, полуфинал.
- 200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
- 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал.
23 июня (четверг)
09.00 — 11.45. Предварительные заплывы
- 100 м, баттерфляй. Мужчины.
- 200 м, плавание на спине. Женщины.
- 50 м, вольный стиль. Мужчины.
- 50 м, баттерфляй. Женщины.
- 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.
- 800 м, вольный стиль. Женщины.
18.00 — 20.10
- 100 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 100 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
- 200 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
- 50 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
- 200 м, брасс. Женщины, финал.
- 200 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
- 50 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
- 200 м, брасс. Мужчины, финал.
- 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.
24 июня (пятница)
09.00 — 12.00. Предварительные заплывы
- 50 м, вольный стиль. Женщины.
- 50 м, плавание на спине. Мужчины.
- 50 м, брасс. Женщины.
- 4 х 100 м, вольный стиль, смешанная эстафета.
- 1500 м, вольный стиль. Мужчины.
18.00 — 19.45
- 50 м, баттерфляй. Женщины, финал.
- 50 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 50 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
- 50 м, брасс. Женщины, полуфинал.
- 100 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
- 200 м, плавание на спине. Женщины, финал.
- 50 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.
- 800 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 4 х 100 м, вольный стиль, смешанная эстафета. Финал.
25 июня (суббота)
09.00 — 11.00. Предварительные заплывы
- 400 м, комплексное плавание. Мужчины.
- 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины.
- 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины.
18.00 — 20.00
- 50 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
- 50 м, брасс. Женщины, финал.
- 1500 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 50 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 400 м, комплексное плавание. Женщины, финал.
- 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины, финал.
- 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины, финал.