Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022. Плавание: полное расписание

Полное расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта — 2022 в плавании

Автор: Тамара Романова
Aquatic Sports
Плавание
Фото © DNP PHOTO IMAGING EUROPE

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.

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Плавание

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

18 июня (суббота)

09.00 — 12.15. Предварительные заплывы

  • 200 м, комплексное плавание. Женщины.
  • 400 м, вольный стиль. Мужчины.
  • 100 м, баттерфляй. Женщины.
  • 50 м, баттерфляй. Мужчины.
  • 400 м, вольный стиль. Женщины.
  • 100 м, брасс. Мужчины.
  • 400 м, комплексное плавание. Мужчины.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.

18.00 — 20.20

  • 400 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 100 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
  • 50 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
  • 400 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 100 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м, комплексное плавание. Женщины, полуфинал.
  • 400 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал

19 июня (воскресенье)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

  • 100 м, плавание на спине. Женщины.
  • 100 м, плавание на спине. Мужчины.
  • 100 м, брасс. Женщины.
  • 200 м, вольный стиль. Мужчины.
  • 1500 м, вольный стиль. Женщины.

18.00 — 19.50

  • 100 м, брасс. Мужчины, финал.
  • 100 м, баттерфляй. Женщины, финал.
  • 100 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.
  • 100 м, брасс. Женщины, полуфинал.
  • 50 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
  • 100 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м, комплексное плавание. Женщины, финал.

20 июня (понедельник)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

  • 50 м, брасс. Мужчины.
  • 200 м, вольный стиль. Женщины.
  • 200 м, баттерфляй. Мужчины.
  • 800 м, вольный стиль. Мужчины.

18.00 — 20.05

  • 200 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 1500 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 50 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
  • 100 м, плавание на спине. Женщины, финал.
  • 100 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
  • 200 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
  • 100 м, брасс. Женщины, финал.

21 июня (вторник)

09.00 — 12.00. Предварительные заплывы

  • 50 м, плавание на спине. Женщины.
  • 100 м, вольный стиль. Мужчины.
  • 200 м, комплексное плавание. Мужчины.
  • 4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета.

18.00 — 20.15

  • 800 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 200 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 100 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
  • 50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
  • 50 м, брасс. Мужчины, финал.
  • 200 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, комплексное плавание. Мужчины, полуфинал.
  • 4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета, финал.

22 июня (среда)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

  • 100 м, вольный стиль. Женщины.
  • 200 м, плавание на спине. Мужчины.
  • 200 м, брасс. Женщины.
  • 200 м, брасс. Мужчины.
  • 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.

18.00 — 20.15

  • 200 м, баттерфляй. Женщины, финал.
  • 100 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
  • 100 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.
  • 200 м, брасс. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
  • 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал.

23 июня (четверг)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

  • 100 м, баттерфляй. Мужчины.
  • 200 м, плавание на спине. Женщины.
  • 50 м, вольный стиль. Мужчины.
  • 50 м, баттерфляй. Женщины.
  • 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.
  • 800 м, вольный стиль. Женщины.

18.00 — 20.10

  • 100 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 100 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
  • 50 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м, брасс. Женщины, финал.
  • 200 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
  • 50 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, брасс. Мужчины, финал.
  • 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.

24 июня (пятница)

09.00 — 12.00. Предварительные заплывы

  • 50 м, вольный стиль. Женщины.
  • 50 м, плавание на спине. Мужчины.
  • 50 м, брасс. Женщины.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, смешанная эстафета.
  • 1500 м, вольный стиль. Мужчины.

18.00 — 19.45

  • 50 м, баттерфляй. Женщины, финал.
  • 50 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 50 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
  • 50 м, брасс. Женщины, полуфинал.
  • 100 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
  • 200 м, плавание на спине. Женщины, финал.
  • 50 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.
  • 800 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, смешанная эстафета. Финал.

25 июня (суббота)

09.00 — 11.00. Предварительные заплывы

  • 400 м, комплексное плавание. Мужчины.
  • 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины.
  • 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины.

18.00 — 20.00

  • 50 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
  • 50 м, брасс. Женщины, финал.
  • 1500 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 50 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 400 м, комплексное плавание. Женщины, финал.
  • 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины, финал.
  • 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины, финал.

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