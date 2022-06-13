Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022. Плавание: полное расписание

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.

По теме:

Olympics публикует полное расписание турнира в плавании в бассейне.

Плавание

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

18 июня (суббота)

09.00 — 12.15. Предварительные заплывы

200 м, комплексное плавание. Женщины.

400 м, вольный стиль. Мужчины.

100 м, баттерфляй. Женщины.

50 м, баттерфляй. Мужчины.

400 м, вольный стиль. Женщины.

100 м, брасс. Мужчины.

400 м, комплексное плавание. Мужчины.

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.

18.00 — 20.20

400 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

100 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.

50 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.

400 м, вольный стиль. Женщины, финал.

100 м, брасс. Мужчины, полуфинал.

200 м, комплексное плавание. Женщины, полуфинал.

400 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал

19 июня (воскресенье)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

100 м, плавание на спине. Женщины.

100 м, плавание на спине. Мужчины.

100 м, брасс. Женщины.

200 м, вольный стиль. Мужчины.

1500 м, вольный стиль. Женщины.

18.00 — 19.50

100 м, брасс. Мужчины, финал.

100 м, баттерфляй. Женщины, финал.

100 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.

100 м, брасс. Женщины, полуфинал.

50 м, баттерфляй. Мужчины, финал.

100 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.

200 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.

200 м, комплексное плавание. Женщины, финал.

20 июня (понедельник)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

50 м, брасс. Мужчины.

200 м, вольный стиль. Женщины.

200 м, баттерфляй. Мужчины.

800 м, вольный стиль. Мужчины.

18.00 — 20.05

200 м, вольный стиль. Женщины, финал.

1500 м, вольный стиль. Женщины, финал.

50 м, брасс. Мужчины, полуфинал.

100 м, плавание на спине. Женщины, финал.

100 м, плавание на спине. Мужчины, финал.

200 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.

200 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.

100 м, брасс. Женщины, финал.

21 июня (вторник)

09.00 — 12.00. Предварительные заплывы

50 м, плавание на спине. Женщины.

100 м, вольный стиль. Мужчины.

200 м, комплексное плавание. Мужчины.

4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета.

18.00 — 20.15

800 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

200 м, вольный стиль. Женщины, финал.

100 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.

50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.

200 м, баттерфляй. Мужчины, финал.

50 м, брасс. Мужчины, финал.

200 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.

200 м, комплексное плавание. Мужчины, полуфинал.

4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета, финал.

22 июня (среда)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

100 м, вольный стиль. Женщины.

200 м, плавание на спине. Мужчины.

200 м, брасс. Женщины.

200 м, брасс. Мужчины.

4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.

18.00 — 20.15

200 м, баттерфляй. Женщины, финал.

100 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.

100 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.

200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.

200 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.

200 м, брасс. Женщины, полуфинал.

200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.

4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал.

23 июня (четверг)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

100 м, баттерфляй. Мужчины.

200 м, плавание на спине. Женщины.

50 м, вольный стиль. Мужчины.

50 м, баттерфляй. Женщины.

4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.

800 м, вольный стиль. Женщины.

18.00 — 20.10

100 м, вольный стиль. Женщины, финал.

100 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.

200 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.

50 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.

200 м, брасс. Женщины, финал.

200 м, плавание на спине. Мужчины, финал.

50 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.

200 м, брасс. Мужчины, финал.

4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.

24 июня (пятница)

09.00 — 12.00. Предварительные заплывы

50 м, вольный стиль. Женщины.

50 м, плавание на спине. Мужчины.

50 м, брасс. Женщины.

4 х 100 м, вольный стиль, смешанная эстафета.

1500 м, вольный стиль. Мужчины.

18.00 — 19.45

50 м, баттерфляй. Женщины, финал.

50 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

50 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.

50 м, брасс. Женщины, полуфинал.

100 м, баттерфляй. Мужчины, финал.

200 м, плавание на спине. Женщины, финал.

50 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.

800 м, вольный стиль. Женщины, финал.

4 х 100 м, вольный стиль, смешанная эстафета. Финал.

25 июня (суббота)

09.00 — 11.00. Предварительные заплывы

400 м, комплексное плавание. Мужчины.

4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины.

4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины.

18.00 — 20.00