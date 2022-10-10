Чемпионат мира по велоспорту на треке 2022: что ждать и где смотреть

Главным стартом 2022 года в трековых велогонках станет чемпионат мира во французском Сен-Кантен-ан-Ивелине c 12 по 16 октября, в котором примут участие большинство суперзвезд. В частности, в составе сборной Италии заявлены великолепный Филиппо Ганна, на днях установивший феноменальный мировой рекорд в часовой гонке на треке, и уникальный Элиа Вивиани, сильнейшие составы выставили сборные Нидерландов во главе с лучшим спринтером последних лет Харри Лаврейсеном, Великобритании, Германии, Бельгии, и, естественно, Франции. Да и с других континентов, в том числе и Китая, прибыли мощные команды.

Ганна буквально 8 октября на треке в Гренхене переписал мировой рекорд в часовой гонке, проехав за 60 минут 56 километров 792 метра. Это более, чем на километр больше, чем у предыдущего рекордсмена – Дэна Бигхэма. Пока неизвестно, в каких дисциплинах во Франции выступит олимпийский чемпион Игр в Токио в командной гонке преследования и пятикратный чемпион мира на треке, но, хочется, надеяться, что Ганна постарается сделать золотой дубль – в индивидуальном и командном преследовании. Вивиани, напомним, стал автором фантастического результата на чемпионате Европы-2022 в Мюнхене, когда после групповой гонки на шоссе выиграл в тот же день золото на треке. Подробности об этом выдающемся достижении читайте здесь. Напомним, что Элиа хорош и в омниуме, и в гонке на выбывание.

Лаврейсен не стал выступать в спринте на чемпионате Европы-2022, поскольку гонки на коротком (200 метров вместо традиционных 250) треке показались ему слишком рискованными. В итоге, он помог своей сборной завоевать золото в командном спринте. Но очевидно, что на предстоящем ЧМ Харри вполне способен повторить свои успехи чемпионатов 2020 и 2021 годов, когда дважды подряд делал золотые хет-трики в спринте, командном спринте и кейрине. Напомним, он также является двукратным олимпийским чемпионом Токио. Среди тех, кто постарается ему помешать – соотечественник Джеффри Хугланд и действующий чемпион Европы в спринте и кейрине Себастьян Вижье.

Харри Лаврейсен на двух предыдущих чемпионатах мира по велотреку выиграл в общей сложности шесть золотых медалей Фото © 2022 Getty Images

У женщин особый интерес вызывает выступление пятикратной олимпийской чемпионки британки Лоры Кенни, а также лидеров сборной Германии в спринтерских дисициплинах Эммы Хинце, сделавшей золотой хет-трик на чемпионате Европы в Мюнхене, и Лии Фридрих. Интригует и возвращение на крупные соревнования и трековой сборной Китая, напомним, выигравшей золото на Играх в Токио в командном спринте. Постарается блеснуть и бельгийка Лотте Копецки, недавно завоевавшей серебро в групповой гонке чемпионата мира-2022 на шоссе.

Велоспорт. Чемпионат мира 2022 по велотреку. Сен-Кантен-ан-Ивелин, Франция. Расписание финалов

время начала соревнований - московское

12 октября, среда

Женщины. Скрэтч. Командный спринт. Мужчины. Командный спринт. Начало в 19:30

13 октября, четверг

Мужчины. Командная гонка преследования. Женщины. Гонка с выбыванием. Мужчины. Кейрин. Скрэтч. Женщины. Командная гонка преследования. Начало в 19:30

14 октября, пятница

Мужчины. Гонка по очкам. Гит на 1000 м. Индивидуальная гонка преследования. Женщины. Спринт. Омниум (финальный вид – гонка по очкам). Начало в 19:30

15 октября, суббота

Женщины. Гит на 500 м. Мэдисон. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины. Омниум (финальный вид – гонка по очкам). Начало в 18:30

16 октября, воскресенье

Женщины. Гонкам по очкам. Мужчины. Спринт. Мэдисон. Женщины. Кейрин. Мужчины. Гонка с выбыванием. Начало в 14:30

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