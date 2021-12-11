Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: Тё добавила бронзу к европейскому золоту

Команда Федерации тяжелой атлетике России на чемпионате мира-2021 в Ташкенте вошла во вкус. Вслед за Зулфатом Гараевым бронзу выиграла и один из лидеров женской сборной – Ольга Тё в весе до 59 кг. 25-летняя штангистка значительно превзошла свой результат апрельского чемпионата Европы в Москве, который, в итоге, принес ей золото.

Да-да, это не ошибка – действительно непосредственно на московском помосте Ольга стала только второй, уступив Боянке Костовой из Азербайджана. Но в допинг-пробе Костовой, взятой на чемпионате Европы, нашли запрещенный препарат. Как следствие, Боянка была лишена награды и дисквалифицирована, а Тё получила свой первый серьезный титул. На сей раз в Узбекистане она подтвердила, что является лучшей штангисткой Европы в данной категории, значительно улучшив европейский результат. Судите сами, в Москве у нее была сумма 210 кг (95 + 115), а в Ташкенте – 218 кг (100 + 118).

Ольга реализовала пять подходов и только в шестом не сумела толкнуть штангу весом 120 кг. Тем не менее, это не оставило ее без медали. А представительницы Таиланда и Колумбии с их впечатляющими весами, взятыми во втором упражнении, в любом случае были вне досягаемости. Как бы то ни было, для россиянки выступление на ЧМ-2021 получилось очень успешным.

Состав российской команды и турнирное расписание по дням смотрите здесь

Результаты всех призеров и россиян на чемпионате мира-2021 смотрите здесь